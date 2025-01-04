影／大膽島常態化全年開放觀光 可望成金門旅遊新亮點

有「離島中的離島」之稱的金門大膽島，自重新開放以來吸引了大量遊客前來探索其獨特的軍事文化和自然景觀。經過疫情的衝擊與長時間的整備，大膽島於去年7月終於恢復申請登島觀光，透過全新自由市場營運模式，在短期間創造近萬人上島，並於今年實現全年常態性開放，為金門觀光注入新活力。

大膽島面積僅0.79平方公里，距離金門島約1萬2000公尺，距離廈門島約4400公尺，在兩岸軍事對峙年代，被視為前線中的前線，戰略地位十分重要。隨著兩岸關係緩和，金門縣府在民國103年3月正式接管。

自107年7月26日開放觀光試營運，108年3月1日正式營運，至109年10月30止登島人數累計約4萬人次，堪稱是金門的熱門旅遊景點，之後因為疫情而暫停開放2年，111年大膽島曾短暫營運2.5個月，隨後因島上相關設施問題再次暫停進行整備。隨著疫情逐漸穩定，金門縣政府決定於113年7月27日進行試營運，並採取自由市場模式，開放船舶業者申請經營方案審查。

金門縣議會第三小組召集人洪成發議員表示，大膽島作為金門9個小島中唯一開放觀光的島嶼，其軍事文化與歷史背景使其成為重要的旅遊資源。他指出，經過民代與縣政府的多方協調，最終決定將大膽島的開放模式改為全年常態性開放，並由當地業者負責營運，這一舉措不僅提升了大膽島的旅遊吸引力，也為當地帶來了可觀的經濟收益。

同樣關注大膽島發展的金門縣議員董森堡則說，他在第8屆第4次臨時會中提出「推動藍色公路、金門九大離島觀光路線」議案，呼籲縣府開放大膽島觀光，並與歐陽儀雄、洪成發、蔡水游等議員共同提案，促使大膽島在考慮到軍事安全的基礎上進一步開放。董表示，這樣的舉措將使金門的觀光資源更加豐富，並幫助吸引更多國內外旅客來金門旅遊。

大膽島的全年開放為遊客提供了更多的靈活性，旅客可以根據自己的需求選擇合適的日期登島，並且可以選擇不同的旅遊服務和導覽路線，考量到天氣因素，船班是否開航仍需視風浪狀況而定。金門縣觀光處長許績鑫指出，自大膽島重新開放以來，已有9661人成功登島，顯示出其極高的旅遊吸引力。許強調，縣府將持續與民間業者合作，精進島上的基礎設施與服務體系，並推出更多元化的遊程內容，滿足日益增長的遊客需求。

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