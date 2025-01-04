大南方新矽谷交通生態系 助高雄引進大型飛機

中央啟動「大南方新矽谷推動方案」，國發會主委劉鏡清今天表示，中央投資800億元整建高雄機場，另外，達美航空（Delta Air Lines）今年1月就會從東京轉進來，將來可從高雄搭機經東京到美國。

劉鏡清今天到高雄參加「高雄智慧城市推動委員會年會」，會中對談時他說，為了打造整個大南方新矽谷，國發會訂定9大生態系，其中一個是交通生態系，針對高雄的部分，除了高雄機場整建外，目前高雄有很多航班都是小飛機，其實高雄機場跑道可停波音777、空中巴士A350等大飛機。

劉鏡清說，今年1月先讓達美航空從日本東京轉進來，將來可以從高雄搭飛機經東京到美國。下週起會找旅行業者談，要先把大型飛機旅遊團開到高雄，逐步將高雄和桃園發展成南北雙空港。

劉鏡清表示，一個好的城市一定是基礎建設非常好，搭配軟硬體部分，「硬體部分中央會大力投資，加上高雄是非常會爭取預算的，國發會是在批預算的，批半天都是高雄的。」在輝達、鴻海共同協助下，高雄將是軟硬體整合的夢幻城市。

鴻海科技集團董事長劉揚偉表示，鴻海在高雄投資，並鎖定智慧製造、智慧電車及智慧城市3大領域。除了設立高雄軟體研發中心，鴻海還將在當地建立超級算力中心、先進動力與儲能電池製造廠以及電動巴士製造廠。

劉揚偉說，這些投資不僅僅是硬體製造，還包括智慧化軟硬整合方案，如城市數據蒐集平台（CityGPT）等，鴻海將全力支持高雄市數位化與智慧化的進程，為高雄成為全球智慧製造與智慧城市示範基地奠定基礎。

輝達（NVIDIA）全球副總裁暨台灣區總經理邱麗孟表示，NVIDIA將與鴻海合作於亞灣區設立先進算力中心，預計2026年完工，將容納台灣速度最快的超級電腦，使用NVIDIA GB200 NVL72平台，支援AI產品與服務開發，強化高雄發展AI的基礎設施，希望成為全台第一個建立主權AI城市的目標。