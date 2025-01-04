高雄高工停車場 施工占車位惹怨

高雄輕軌成圓後，大順路轉乘停車需求大增，但斥資5.9億元興建的高雄高工立體停車場啟用後，轉彎處常見違規停車，頂樓停車空間也因封閉裝設太陽能板而一位難求，購買月票的車主停不到車位，質疑停車場超收，抱怨連連。

交通局表示，雄工停車場為盡早開放停車，分為停車場及太陽能板2階段施工，車位部分後續會依契約要求廠商禁止超收，並匯集民眾意見全力改善。停車場業者正好停公司強調「絕無超收月票」，並指太陽能工程預計本月結束，屆時停車空間會完全開放。

轉彎違停車輛經發現會貼單告示、列入黑名單。頂樓方形水泥石墩是太陽能板墩柱，未來會調整格位，車格數不變。

雄工立體停車場可停放470輛小型車及171輛機車，規畫即時顯示車輛位置等智慧配備，原希望解決當地停車問題，為輕軌轉乘發揮功能，不過去年2月啟用後問題不斷，民眾反映，停車場完工不到1年又加蓋太陽能設備封閉頂樓，買月票的人1個月超過10天停不到車位！

另有民眾說，頂樓施設太陽能工程，相鄰車位中間有方形水泥石墩，不小心就撞上。

議員張博洋認為，大型工程的附屬工程應盡量同步施工、同步到位，縮短工期造成的影響，建立完善工程配套，才能保障停車權益。