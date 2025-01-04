聽新聞
0:00 / 0:00

高雄高工停車場 施工占車位惹怨

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導

高雄輕軌成圓後，大順路轉乘停車需求大增，但斥資5.9億元興建的高雄高工立體停車場啟用後，轉彎處常見違規停車，頂樓停車空間也因封閉裝設太陽能板而一位難求，購買月票的車主停不到車位，質疑停車場超收，抱怨連連。

交通局表示，雄工停車場為盡早開放停車，分為停車場及太陽能板2階段施工，車位部分後續會依契約要求廠商禁止超收，並匯集民眾意見全力改善。停車場業者正好停公司強調「絕無超收月票」，並指太陽能工程預計本月結束，屆時停車空間會完全開放。

轉彎違停車輛經發現會貼單告示、列入黑名單。頂樓方形水泥石墩是太陽能板墩柱，未來會調整格位，車格數不變。

雄工立體停車場可停放470輛小型車及171輛機車，規畫即時顯示車輛位置等智慧配備，原希望解決當地停車問題，為輕軌轉乘發揮功能，不過去年2月啟用後問題不斷，民眾反映，停車場完工不到1年又加蓋太陽能設備封閉頂樓，買月票的人1個月超過10天停不到車位！

另有民眾說，頂樓施設太陽能工程，相鄰車位中間有方形水泥石墩，不小心就撞上。

議員張博洋認為，大型工程的附屬工程應盡量同步施工、同步到位，縮短工期造成的影響，建立完善工程配套，才能保障停車權益。

停車場 車位 頂樓

延伸閱讀

民進黨告發違反利益迴避 參選人簡賜勝競總：子虛烏有

視察高雄旗美污水處理廠 內政部長劉世芳：年底可達碳中和目標

高雄高工停車場二度施工 駕駛抱怨亂象多「一位難求」

交通部首版標誌標線號誌指引出爐 供18種道路情境圖例

相關新聞

東港安泰醫院 近半建築是違建

屏東縣東港安泰醫院去年大火釀9死，縣政府稽查發現，安泰近半建築均為違建，但10年來安檢申報竟都「合格」，將於14日強制拆...

鄉親鄉情／內蒙新住民林峰 教畫回饋寶島

內蒙古新住民林峰來台近30年，他極富藝術天分，繪畫雕刻無師自通，曾拿下日本烙畫大賽世界總冠軍，目前在救國團、社區大學教畫...

高雄高工停車場 施工占車位惹怨

高雄輕軌成圓後，大順路轉乘停車需求大增，但斥資5.9億元興建的高雄高工立體停車場啟用後，轉彎處常見違規停車，頂樓停車空間...

大南方新矽谷重建小港機場大樓 引進大型飛機開旅行團

高市府爭取在南星計畫區興建新機場，打造高雄第二座機場，中央仍在初步討論，現階段仍以推進擴建小港機場，國發會主委劉鏡清今天...

陳其邁：高雄要打造城市級的生成式主權AI平台

高雄市長陳其邁今天出席高雄智慧城市推動委員會年會，他說，高雄正式啟動「智慧高雄燈塔計畫」，結合產官學界打造城市級的生成式...

大南方新矽谷不見傳產 立委柯志恩：不能有棄兒產業

行政院昨天通過「大南方新矽谷」推動方案，5年投入360億元預算，打造以AI為核心的產業生態系。立委柯志恩今為高雄螺絲業、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。