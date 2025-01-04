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鄉親鄉情／內蒙新住民林峰 教畫回饋寶島

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
來自內蒙古的台灣女婿林峰從小就喜歡藝術，尤其國畫造詣極高。記者潘奕言／攝影
來自內蒙古的台灣女婿林峰從小就喜歡藝術，尤其國畫造詣極高。記者潘奕言／攝影

內蒙古新住民林峰來台近30年，他極富藝術天分，繪畫雕刻無師自通，曾拿下日本烙畫大賽世界總冠軍，目前在救國團、社區大學教畫，將得自台灣土的滋養，回饋鄉親。

林峰本身是漢族，在內蒙古呼和浩特出生長大，從小喜歡藝術，中學接受正統繪畫養成教育，奠立美術根基。高中畢業原想繼續在藝術領域精進，但爸媽希望他讀理工科系，從理工大學畢業後成為中國聯通工程師，仍沒放棄最愛的藝術。

擔任工程師期間因接觸先進電腦科技，在網路結識台灣美術老師李依培，兩人都喜歡藝術，一見如故，異地相戀多年結為連理，2001年他隨妻子到屏東萬丹定居，閒時鑽研藝術文史，也自學烙畫、木雕、陶藝。

八八風災後，他撿拾大量漂流木依木頭原形創作，深受歡迎，2013年成立工作室，多元藝術的呈現方式贏來不少訂單。2020年以兒子周歲為主題創作的「願」，傳達對兒子滿滿的愛，畫作如絲綢般的柔軟觸感也打動評委，一舉拿下日本第20回烙畫大賽世界總冠軍。今年一幅兼融傳統與現代的水墨畫「君為過客」，獲得南瀛獎優選。

林峰融將內蒙與台灣兩種不同的人生歷練轉化為藝術養分。他說，內蒙是過去的故鄉，台灣是現在的故鄉，他得自台灣土地的滋養，希望竭盡所能回饋台灣鄉親。

內蒙古 日本

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