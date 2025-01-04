東港安泰醫院 近半建築是違建

屏東縣東港安泰醫院去年大火釀9死，縣政府稽查發現，安泰近半建築均為違建，但10年來安檢申報竟都「合格」，將於14日強制拆除D棟及動力中心，安泰醫院榮譽院長蘇清泉表示，會配合縣府進行補照及拆除。

縣府人員昨前往東港安泰醫院張貼拆除公告，並指醫院5棟建築都有大規模違建，起火的D棟動力中心領照面積45.68平方公尺，卻垂直增建成地上5層，違建面積1510平方公尺，違建率超過3300%。另死傷最嚴重的D棟違建率42.3%，全院違建率約47.2%，全院幾乎一半是違建！

縣府查出，東港安泰醫院的安檢申報，10年來都由同一家專業機構簽證為「合格」，已針對簽證不實部分裁罰6萬元，未經核准變更即擅自使用建築物部分，裁罰30萬元。

蘇清泉說，大火後醫院原本要自行拆除起火的D棟動力中心，但當時還在取證，不能拆。

至於違建問題，之後會配合縣府進行補照及容積率移轉等措施，該拆除的違建，會依法辦理。不過他也抱怨，屏東縣給的容積率太少，安泰醫院僅197%，不似北、高等都會，容積率能達到800%至1000%。

縣府表示，大火過後，縣府已著手清查縣內擅建違章建築的醫院，目前約清查20多間，部分有問題，均請鄉鎮公所查報中。