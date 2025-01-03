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大南方新矽谷重建小港機場大樓 引進大型飛機開旅行團

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國發會主委劉鏡清（左），右為高雄市長陳其邁。記者郭韋綺／攝影
國發會主委劉鏡清（左），右為高雄市長陳其邁。記者郭韋綺／攝影

高市府爭取在南星計畫區興建新機場，打造高雄第二座機場，中央仍在初步討論，現階段仍以推進擴建小港機場，國發會主委劉鏡清今天表示，大南方新矽谷方案，會先投資800億元重建機場大樓，今年1月起引進大型飛機開旅遊團。

主委劉鏡清表示，大南方新矽谷制定九大生態系，其中一塊交通生態系，在高雄機場先會投資800億元把機場大樓重建，高雄其實很多航班，但都是小飛機，檢核機場跑道發現777、350都可停，今年1月先讓達美航空（DELTA）從東京轉進來，將來可以從高雄搭飛機經東京到美國。

劉鏡清說，下周起與旅行業者合作，把大型飛機旅遊團先開在高雄，逐步發展高雄和桃園成南北雙空港，以高雄為核心往大南方、歐洲方向發展，一座好的城市基礎建設也要好，將來一定是大力投資硬體，搭配NVIDIA、鴻海協助軟體建設，高雄將成為軟硬體整合的夢幻城市。

劉鏡清 小港機場 矽谷

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