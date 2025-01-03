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陳其邁：高雄要打造城市級的生成式主權AI平台

中央社／ 高雄3日電
高雄市長陳其邁。聯合報系記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁。聯合報系記者王勇超／攝影

高雄市長陳其邁今天出席高雄智慧城市推動委員會年會，他說，高雄正式啟動「智慧高雄燈塔計畫」，結合產官學界打造城市級的生成式主權AI平台，未來市民生活可以更輕鬆。

「高雄智慧城市推動委員會年會」今天在高雄展覽館登場，陳其邁與鴻海董事長劉揚偉、NVIDIA全球副總裁暨台灣區總經理邱麗孟，及國發會主委劉鏡清等對談，聚焦高雄AI產業發展優勢與願景

劉鏡清對談中提及，「大南方新矽谷」將以高雄為核心，將在亞灣投入170億元，國發基金預計每年投注1500億元發展AI人工智慧，下週高雄設立國發基金創投南區辦公室，由NVIDIA、鴻海等大型企業帶動，鼓勵創新創業。

陳其邁表示，高雄正式啟動「智慧高雄燈塔計畫」，結合產官學界打造城市級的生成式主權AI平台，擴大智慧應用服務，達到城市治理改善，同時創造更多商機，提升城市競爭力，也讓民眾的生活更輕鬆宜居，帶領高雄邁向AI 2.0。

陳其邁說，現階段高雄迫切需要建立城市級的生成式主權AI平台，這是未來城市競爭、發展各項解決方案裡最重要的一項工作。感謝中央在資料串接、產業合作上提供支持，讓市府順利與各家大廠如NVIDIA、鴻海、中華電信、遠傳合作。

陳其邁提到，市府也結合港務公司、中鋼、中油等企業及下游供應鏈廠商，加上中山大學、高雄大學、高雄科大以及陽明交大、清華大學的高雄分部等學界研究及人才培育的資源，共同來打造一個城市級的生成式AI應用，未來城市中食衣住行育樂交通等市民不同的生活需求，皆能透過此平台快速解決及滿足。

陳其邁認為，智慧城市治理正慢慢地改變高雄，「它其實無聲無息地深入每個人的工作、生活、消費等面向，它實質上解決了不同的問題及困難，讓城市展現競爭力及韌性」，市民生活可以更輕鬆宜居，這就是科技改善人類生活的最佳典範，更是高雄的願景。

主權 陳其邁 願景

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