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易肇事路口改善 屏東剩1處未完成年後施工

中央社／ 屏東縣3日電

交通部去年訂定改善799處易肇事路口目標，今天公布未完成處，屏東8處中尚餘1處未完成。屏東縣政府表示，該處圓環年後施工。另加強道安宣講，強化長者交通安全觀念。

交通部今天舉行今年首次道安說明記者會，公布去年訂定欲改善799處易肇事路口目標，已改善完成784處，還未完成的有桃園市5處、彰化縣9處、屏東縣1處。

屏東縣政府交通旅遊處發布新聞稿表示，剩餘未改善路口為潮州鎮光春圓環，因改善範圍較原設計擴大，導致經費不足造成流標3次，去年11月時決標，為避免影響春節活動，將於年後施工，將督促廠商儘速完工，保障用路人安全。

交旅處表示，屏東縣65歲以上高齡人口占20.64%，高於全國平均，且屏東幅員遼闊，長輩及居民出入多依賴機車，但因長輩缺乏對自身生理機能及反應老化認知，且對交通安全觀念和守法意識普遍不足，如不戴安全帽、隨意穿越道路等壞習慣，容易造成為交通事故。

為提升屏東縣道路行車安全，交旅處表示，已配合交通部推動「路老師」培訓計畫，去年新增42名路老師，共辦理195場宣講，深入偏鄉與社區，強化長者交通安全觀念。未來各機關及社區團體如有道安宣講需求，均可致電至交旅處或社會處媒合。或關注「屏東go交通-屏東縣政府交通旅遊處」粉絲專頁獲得更多道安知識。

交通部 屏東縣政府 長輩

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