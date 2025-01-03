快訊

欲拘尹錫悅未果…南韓公調處要代總統出手 命總統警衛處配合

女子高山症發作疑遭7山友丟包卑南主山 搜救隊找到人了

全台冷吱吱…明白天短暫回溫 下周大陸冷氣團先乾後濕探10度

聽新聞
0:00 / 0:00

大南方新矽谷不見傳產 立委柯志恩：不能有棄兒產業

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
立委柯志恩。記者郭韋綺／翻攝
立委柯志恩。記者郭韋綺／翻攝

行政院昨天通過「大南方新矽谷」推動方案，5年投入360億元預算，打造以AI為核心的產業生態系。立委柯志恩今為高雄螺絲業、鋼鐵石化業抱不平表示，方案中有許多傳統龍頭產業、隱形冠軍的產業項目直接「被消失」，不見隻字片語，憂心這些在地產業淪為棄兒產業。

柯志恩表示，「大南方新矽谷推動方案」，提出在南部構建AI產業生態系，實現AI產業化、產業AI化，但檢視整個方案說明，強調要發展的是半導體、機器人智慧製造、無人機、航太產業、綠能與各種智慧產業。

AI產業確實需要政府來扶殖民間發展，讓南部產業多元化，不過在方案中，卻明顯發現高雄龍頭產業、隱形冠軍企業的產業項目直接「被消失」，例如完全看不到現在岌岌可危的石化、鋼鐵、螺絲產業有被大南方方案關注到隻字片語。

不只如此，方案中強調的S廊帶策略布局，只有以半導體發展為主的高雄園區、橋頭園區、新材料循環、白埔、路竹產業、楠梓、亞灣等各種園區，卻不見對量體更大以傳產為主的本州、永安、螺絲聚落、仁武、大社、大發、林園、沿海等８大工業區的任何策略說明。

柯志恩說，大南方新矽谷一再強調構建以AI為核心的產業生態系，卻欠缺對高雄現有鋼鐵、石化、和螺絲產業面對困境的關心與對策，她由衷希望政府官員切莫只見新人笑，而忘了舊人的落寞。

她表示，螺絲工會會員有700多家，大部分聚集在高雄岡山區，再者，從北高雄連結到南高雄的大型工業區，鋼鐵石化和螺絲在高雄從業人口占比與產值占比都是前列，很憂心這些在地產業會不會變棄兒產業，最終淪為城際鐵鏽帶？經濟部應該公開講清楚。

半導體 柯志恩 矽谷

延伸閱讀

中鋼總工會抗議政府逼迫成立綠電平台 柯志恩 : 政策虧損須究責

【重磅快評】除酸柯志恩 陳其邁也只能找黃偉哲玩悲情

財劃法高雄增幅最低 陳其邁問柯志恩：為何要舉手

出席活動被綠委圍剿 柯志恩：提財劃法版本才是釜底抽薪的方式

相關新聞

大南方新矽谷以高雄為核心 國發會年挹注1500億元投資AI發展

行政院通過「大南方新矽谷」推動方案，提出在南部構建AI產業生態系，實現AI產業化、產業AI化，今天高雄市智慧城市推動委員...

高雄市清理水溝竟「挖破瓦斯管線」 住戶聞異味嚇壞

高雄鳳山區五甲二路今日下午2點48分發生瓦斯管線洩漏案，民眾聞到異味後報警，消防隊出動3車4人前往查看；據了解，水利局今...

大南方新矽谷不見傳產 立委柯志恩：不能有棄兒產業

行政院昨天通過「大南方新矽谷」推動方案，5年投入360億元預算，打造以AI為核心的產業生態系。立委柯志恩今為高雄螺絲業、...

視察高雄旗美污水處理廠 內政部長劉世芳：年底可達碳中和目標

內政部長劉世芳今天視察旗美污水處理廠，劉世芳表示，旗美污水處理廠是全台首座碳中和民生污水廠，中央補助逾8735萬元，預計...

金門增16處、85座電動車充電樁 完全免費推動綠能交通

為響應國家「2050淨零碳排」政策，金門縣政府正式啟用16處新增的電動汽車充電站，共設置85座充電樁，展現發展綠色能源與...

高雄高工停車場二度施工 駕駛抱怨亂象多「一位難求」

高雄輕軌去年初成圓後，大順路沿線轉乘停車需求大增，政府為此斥資5.9億元興建的高雄高工立體停車場，去年2月啟用，但完工後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。