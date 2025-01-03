大南方新矽谷不見傳產 立委柯志恩：不能有棄兒產業

行政院昨天通過「大南方新矽谷」推動方案，5年投入360億元預算，打造以AI為核心的產業生態系。立委柯志恩今為高雄螺絲業、鋼鐵石化業抱不平表示，方案中有許多傳統龍頭產業、隱形冠軍的產業項目直接「被消失」，不見隻字片語，憂心這些在地產業淪為棄兒產業。

柯志恩表示，「大南方新矽谷推動方案」，提出在南部構建AI產業生態系，實現AI產業化、產業AI化，但檢視整個方案說明，強調要發展的是半導體、機器人智慧製造、無人機、航太產業、綠能與各種智慧產業。

AI產業確實需要政府來扶殖民間發展，讓南部產業多元化，不過在方案中，卻明顯發現高雄龍頭產業、隱形冠軍企業的產業項目直接「被消失」，例如完全看不到現在岌岌可危的石化、鋼鐵、螺絲產業有被大南方方案關注到隻字片語。

不只如此，方案中強調的S廊帶策略布局，只有以半導體發展為主的高雄園區、橋頭園區、新材料循環、白埔、路竹產業、楠梓、亞灣等各種園區，卻不見對量體更大以傳產為主的本州、永安、螺絲聚落、仁武、大社、大發、林園、沿海等８大工業區的任何策略說明。

柯志恩說，大南方新矽谷一再強調構建以AI為核心的產業生態系，卻欠缺對高雄現有鋼鐵、石化、和螺絲產業面對困境的關心與對策，她由衷希望政府官員切莫只見新人笑，而忘了舊人的落寞。

她表示，螺絲工會會員有700多家，大部分聚集在高雄岡山區，再者，從北高雄連結到南高雄的大型工業區，鋼鐵石化和螺絲在高雄從業人口占比與產值占比都是前列，很憂心這些在地產業會不會變棄兒產業，最終淪為城際鐵鏽帶？經濟部應該公開講清楚。