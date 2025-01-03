大南方新矽谷以高雄為核心 國發會年挹注1500億元投資AI發展

行政院通過「大南方新矽谷」推動方案，提出在南部構建AI產業生態系，實現AI產業化、產業AI化，今天高雄市智慧城市推動委員會年會上，國家發展委員會主委劉鏡清宣布，未來投注每年1500億元國發基金推動AI發展。

今天下午在高雄展覽館舉行的智慧城市推動委員會年會，以「打造高雄AI價值鏈，驅動南方大未來」為題，邀國發員會主委劉鏡清、高雄市長陳其邁、鴻海科技集團董事長劉揚偉及NVIDIA全球副總裁暨台灣區總經理邱麗孟，探討AI產業趨勢與應用創新。

劉鏡清指出，大南方新矽谷核心將以高雄為核心，未來將在亞灣投入170億元硬體建設，由經濟部投入軟體建設，此外，國發基金預計每年投注1500億資金發展AI，例如100億基金給到數發部，下周在高雄設立國發基金創投南區辦公室，帶動小型企業，由NVIDIA、鴻海等大型企業帶動平台發展，鼓勵大家創業，下個月到美國攬才，帶回台灣人才，回到自己的國家奮鬥。

國發會推動AI基金、機器人基金、綠色成長基金都是百億以上規模，總共有7個基金，培育科技人才方面，每年6萬7千畢業生進入這個領域，但遠遠不夠，經濟部、國科會和勞動部，共同培育社會人士轉職投入數位領域的發展，另將赴國外攬才，包括印度、美國、日本，資金和人才到位，形成完整策略。

對於法令修改和鬆綁，推動產創條例和攬才專法，鼓勵企業投入AI及放寬技術人才，具有數位知識的人，全球約有3500萬人，希望拉攏10萬人來台，並鼓勵留在台灣創業。

劉揚偉提到，鴻海是半導體硬件製造商，因為毛利太低，做得很辛苦，近年鴻海積極轉型，從硬件製造服務業轉型成為平台服務業，硬件加上軟件，現在正是時機，就是智慧城市，2030年智慧城市產值超過1兆美元，比去年整個半導體產值大，不僅規模相當大，年複合成長率超過15%。

劉揚偉說，智慧城市是值得投資新興產業，透過智慧城市平台的串連，AI軟體青創公司在這平台抓住機會，也能帶動嶄新城市的經驗。

邱麗孟表示，NVIDIA研發中心超級電腦就放在高雄的鴻海，把Taipei-1的25%算力免費提供給經濟部開放給產官學做AI發展，並與高雄合作把相關資料匯入，做為城市級主權AI。

邱麗孟說，鴻海宣布2026年建置最大算力中心，NVIDIA也將與鴻海合作，帶動供應鏈加速AI導入，此外將在高雄促進及扶植新創公司成長，走向全球，NVIDIA與清大、陽明交大等頂大合作培育AI人才，也與高雄中山大學簽訂合作。

但她提到台灣挑戰也不小，台灣數位力極佳，數位力不等於AI力，台灣AI力比新加坡、南韓、印度低，還有努力的空間，並呼籲政府要繼續投資，投資要加強，她看好高雄成為智慧城市典範，在大南方計畫中扮演領頭羊的角色，搭配智慧高雄燈塔計畫，未來一定會更棒。

陳其邁則強調，城市的智慧治理是CP值最高政策投資，交通、醫療、農業等各方面智慧應用服務，可以快速減少民怨、解決問題，高雄未來將打造成生成式主權AI平台，讓食衣住行娛樂交通在這個平台快速解決，滿足市民生活需求。