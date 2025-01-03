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視察高雄旗美污水處理廠 內政部長劉世芳：年底可達碳中和目標

中央社／ 高雄3日電
內政部長劉世芳。聯合報系記者余承翰／攝影
內政部長劉世芳。聯合報系記者余承翰／攝影

內政部長劉世芳今天視察旗美污水處理廠，劉世芳表示，旗美污水處理廠是全台首座碳中和民生污水廠，中央補助逾8735萬元，預計每年可取得145噸碳權，年底即可達成碳中和目標。

劉世芳今天在高雄市秘書長郭添貴等人陪同下，至旗美污水處理廠視察碳中和改善工程，劉世芳說，此示範案透過汰換耗能設施設備導入太陽能光電系統及遠端監控等措施，有效降低碳排放量，同時也向環境部申請溫室氣體排放額度抵換專案，預計每年可取得145噸碳權。

郭添貴表示，旗美污水處理廠碳中和統包改善工程進度已達90%，象徵高雄市在2050淨零目標邁出重要一步，也希望水利局再接再厲，將寶貴經驗推廣至其他場域，市府持續推動淨零人才培訓，全方面提供產業與市政發展所需動力。

高雄市水利局說明，旗美污水廠碳中和計畫，由111年旗美廠碳排量（601噸CO2e），透過採用高效率設備、汰換老舊耗能設備；廠區內設置太陽能發電系統，預計每年產電26.9萬度，供應廠區自用；廠區建構智慧化控制系統，達到最佳化操作模式。

根據水利局資料，預計整體改善工程每年減少253噸二氧化碳排放，其餘須透過自有中區污水廠綠電憑證取得與碳權購買，以達成碳中和目標。

此外，內政部推動污水下水道建設已超過30年，去年截至11月底，全國接管普及率達42.69%，接管戶數已突破403萬戶，每年減碳量達484.1千噸。

劉世芳提及，為擴大與地方政府推動下水道自願減碳效益，去年10月初已核定補助位於旗津區的中區污水廠設置小水力試辦工程計畫1700萬元，後續會循旗美污水示範廠模式，向環境部申請碳權，將可用於碳交易使用。

中和 劉世芳 污水

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