金門增16處、85座電動車充電樁 完全免費推動綠能交通
為響應國家「2050淨零碳排」政策，金門縣政府正式啟用16處新增的電動汽車充電站，共設置85座充電樁，展現發展綠色能源與低碳交通的決心，這些充電站分布於全縣主要公有停車場，初期免費提供充電服務，期望吸引更多人選擇電動車，共同支持節能減碳的目標。
金門縣政府與各鄉鎮公所及金門國家公園管理處合作，經由中央補助，選定16處公共停車場建置充電設備，包括烈嶼鄉鐵漢堡停車場、金城鎮公所後方停車場、金湖鎮綜合體育館停車場、金門航空站第三停車場等，每處至少設有2座7KW慢充（J1772）充電槍。此外，山外停車場與烈嶼鄉鐵漢堡停車場各增設1座120KW快充（CCS1、CCS2）充電槍，以應對不同用戶需求。
金門縣長陳福海表示，新增充電設施不僅緩解電動汽車充電需求，也象徵金門邁向低碳智慧城市的重大進展，未來將持續規劃更多能源基礎設施，為鄉親提供便利，同時解決空氣污染問題，完善綠能友善環境。
本次充電站的啟用，將金門縣內充電樁總數從原有10座大幅提升至95座，覆蓋全縣公有停車場車格總數的2%，符合相關規範要求，原有充電設施集中於縣府停車場、翟山坑道停車場、雙鯉濕地自然中心等7處，經過此次建置，服務範圍更為全面，便利當地及遊客使用。
金門縣觀光處長許績鑫指出，目前金門電動汽車約有273輛且持續增加，此次充電站的啟用將有效支持未來電動車輛的普及與增長，他也特別感謝台電公司協助送電，使充電設施如期投入運營。
新啟用的充電站現階段提供免費充電服務，車主僅需依規繳納停車費。縣府表示，未來將逐步轉為收費模式，以確保設施的永續經營。觀光處提醒，電動汽車專用停車格以綠色框線標示，非電動車占用將依法處以600至1200元罰款，以保障使用效益。
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