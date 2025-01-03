高雄高工停車場二度施工 駕駛抱怨亂象多「一位難求」

高雄輕軌去年初成圓後，大順路沿線轉乘停車需求大增，政府為此斥資5.9億元興建的高雄高工立體停車場，去年2月啟用，但完工後不只被發現路面狹窄，內部轉彎處常有違規停車，頂樓停車空間封閉裝設太陽能板，造成內部「一位難求」，購買月票的駕駛常找不到車位，抱怨連連，周圍住家也曾抱怨半夜噪音過大。

高雄高工立體停車場去年2月啟用，由中央前瞻計畫及市府共同斥資5.9億元興建，樓高5層，可停放470輛小型車及171輛機車，包括47席電動綠能車位，能有效解決當地住宅區及商業區的停車問題，也為輕軌轉乘停車發揮功能，智慧化設備包括即時顯示車輛位置、3D車牌辨識、全自動繳費機、車輛在席偵測、多元支付等。

高雄高工立體停車場在去年颱風襲台期間，提供遮擋風雨場地，不少民眾稱讚價格親民、環境乾淨、停車方便快速、人員服務親切等；但高市副議長曾俊傑表示，鄰近該停車場的三民區大豐二路19巷居民抱怨，半夜經常要遭受該停車場所產生噪音影響睡眠，建議建造隔音牆，解決噪音擾民問題，另外硬體設備也引來負評。

有民眾表示，停車場完工不到一年，又再度施工加蓋太陽能設備，樓頂整層封閉，許多買月票駕駛一個月內有超過10天找不到車位，場內多處轉角也有許多違規臨時停車，造成其他駕駛不易轉彎、發生危險，「我不信沒超收車位」；也有人說停車場牆壁無法擋風雨，颱風導致大量雨水和枝葉飛入場內、地板積水。

市議員張博洋建議，大型工程的附屬工程應同步施工、同步到位，縮短連續施工造成的影響，尤其應保障購買月票的駕駛權益，建立完善工程配套措施，提前告知駕駛。

本報日前也已直擊多輛汽車從大順二路入口開進停車場時，因轉彎半徑不足，導致外側車輪會越線壓到對向出口車道，廂型車需需倒車調整角度才能入場；駕駛說，頂樓太陽能工程一直延後，且頂樓相鄰停車位中間還設置方形水泥石墩，許多駕駛行駛時看不見而撞上，車身受損，質疑設置目的為何？

停車場廠商正好停股份有限公司表示，頂樓太陽能工程預計本月結束，屆時停車空間會完全開放，強調「絕無超收月票」，轉彎處的違規車輛經發現會貼單告示、列入黑名單不販售月票，頂樓的方形水泥石墩是用做太陽能板墩柱，未來會調整格位，車格數不變，路口處車道已改善標線，噪音擾民也會持續觀察並與居民溝通。