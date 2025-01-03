大火燒出超級違建 屏東東港安泰醫院10年來安檢申報都「合格」

東港安泰醫院去年火災釀9死，屏東縣政府今日表示，醫院近半的建築為違建，其中釀災的D棟大樓動力中心，違建率超過3300%。安泰違建問題已久，為何要等到一把火後才發現？縣府表示，安泰每年安檢申報都委由同一家專業機構簽證為「合格」。

縣府調查，D棟動力中心領照面積僅45.68 平方公尺，卻垂直增建成地上5層，違建面積高達1510平方公尺，違建率超過3300%。D棟主建築則利用東南側法定空地，垂直增建地上6層，領照面積1萬618平方公尺，違建面積4490平方公尺，違建率42.3%。

此外，目前仍在使用的A、B、C、D棟及復健大樓，都有大規模違建。對此縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭表示，依建築物公共安全檢查簽證及申報辦法第5條規定，醫院必須每年辦理公安檢查簽證及申報，這是制度上的設計。

而安泰醫院這10年來的安檢申報，都委由同一家專業機構簽證為「合格」，加上這10年內也沒有接到任何關於違建的檢舉，當地公所也沒有查報出來，所以主管機關才沒有發現。

鄞鳳蘭說，屏縣每年安檢申報約有2200多件，均依規定針對其中25%進行複查，優先複檢的是未按期申報、簽證為不合格者等，根據過去經驗，多針對工廠、商業場所進行重點複查，近10年來東港安泰都沒有被複查、抽查到。

縣府已針對專業機構簽證不實裁罰6萬元，並對東港安泰未經核准變更擅自使用建築物裁罰30萬元，另法律部分檢方已在偵辦中。