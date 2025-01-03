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南北醫療資源差距大 綠委籲高屏增設第4家醫學中心

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立委許智傑、邱志偉、邱議瑩、林岱樺、徐富癸今開「均衡南北醫療資源，增設高屏醫學中心」記者會，盼在高屏地區增設第4家醫學中心。圖／許智傑辦公室提供
民進黨立委許智傑、邱志偉、邱議瑩、林岱樺、徐富癸今開「均衡南北醫療資源，增設高屏醫學中心」記者會，盼在高屏地區增設第4家醫學中心。圖／許智傑辦公室提供

民進黨立委許智傑與多名立委今出訴求，盼為高雄市民及屏東縣民請命，讓政府均衡南北醫療資源，在高屏地區增設第4家醫學中心。受邀出席記者會的義大醫院副院長林俊農也說，盼透過增設第4家醫學中心，提供高屏地區民眾更完善的醫療服務。

民進黨立委許智傑、邱志偉、邱議瑩、林岱樺、徐富癸今開「均衡南北醫療資源，增設高屏醫學中心」記者會，許智傑說，南北醫療資源分布不均，導致醫療發展差距，加上高屏地區近年來人口高齡化快速、疾病複雜度增加，因此增加第4家高屏醫學中心，強化醫療網、增進醫療品質等，才能提升區域內醫療品質，共創醫病雙贏。

邱志偉說，台北有10家醫學中心，高雄只有高雄榮總、高雄長庚、高醫大附醫3家，南北醫療資源失衡，且未來高雄有很多產業進駐，希望衛生福利部了解南北資源分配的重要性。

邱議瑩表示，從醫療資源分配上來看，衛福部應審慎考量，加速義大醫院納入醫學中心的範疇，今天站出來為高屏的醫療發聲，就是希望爭取多一家醫學中心，嘉惠地方民眾。

林岱樺則要求衛福部檢討醫院評鑑，考慮區域均衡與地方發展需要，除高屏地區增列第4家醫學中心，也請衛福部考慮東高雄、北高雄、北屏東等地民眾需要，提升醫療服務。徐富癸說，屏東縣對急重症醫療量能的需求非常殷切，若能有醫學中心等級的規模，將有助屏東醫療服務。

林俊農也表贊同，他說，義大醫院扎根醫學教育，設有醫學系協助培育醫療人才，盼透過增設第四座醫學中心，未來提供高屏民眾更完善的醫療服務。

北醫 屏東縣 醫學中心

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