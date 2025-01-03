屏東縣府將拆東港安泰醫院違建 院長蘇清泉：依法配合辦理

去年10月3日東港安泰醫院發生大火造成9人罹難，屏東縣政府今指出，全院總違建率約47.2%，近一半是未申請建照的違法建築物。對此安泰醫院榮譽院長蘇清泉表示，會配合縣府進行補照及容積率移轉，該拆的違建也會依法辦理。

蘇清泉表示，安泰醫院是重度責任醫院，是重要的醫療設施。不像公家醫院可以一次劃一整塊地，安泰醫院是私人醫院，只能一步一腳印逐步擴充，一塊一塊買地來合併。不過他表示，屏東縣給的容積率太少，安泰醫院才197%，而台北有超過800%，高雄還可超過1000%。

他說，起火的D棟動力中心原本醫院要自行拆除，不過當時因地檢署還在取證，因此不給拆除。目前醫院病人都住在A、B、C棟，D棟已無病人，而增建部分之前也只做行政使用，並未收容病人。