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興達電廠化身「飛鳥電廠」保育飛禽成群棲息
台電今天上午在高雄永安濕地生態教育中心，舉辦興達電廠永安濕地候鳥季暨環教場所揭牌典禮，現場由台電董事長曾文生、高雄市工務局長楊欽富等各界貴賓共同揭牌，更邀請永安國小與新港國小師生一起賞鳥，熱鬧迎接永安濕地候鳥季。台電董事長曾文生表示「興達電廠非常特別，現在變成一座充滿飛鳥的電廠！」，他自豪地介紹興達發電廠的生態復育成果，將前身為閒置鹽田的永安濕地，保育為各種鳥類聚集的棲息地，也成為台電的珍寶，是非常值得跟世界炫耀說明的生態基地。
黑面琵鷺好Happy！台電投入高雄永安濕地保育逾10年，透過科學化管理，結合水位調控技術，將濕地打造為適合候鳥棲息覓食的「水鳥樂園」，自2024年秋天迄今已迎來被列為全球瀕危物種的黑面琵鷺、琵嘴鴨、赤頸鴨等上百隻候鳥。興達電廠更結合濕地特色推出環境教育課程，獲環境部認證為全台首座火力電廠環教場所，今天正式揭牌。
台電表示，台電除肩負穩定供電任務，亦將持續推動環境教育並維護永安濕地生物多樣性，讓候鳥嬌客都能舒適過冬迎新年。
台電今天也公開正在興建中的興達燃氣電廠，目前三座機組已經有一座完成正在進行測試，如果順利今年夏天將可順利併聯發電。
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