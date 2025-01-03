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高雄仁武第2處公托今啟用 陳其邁：2年內全市將達85處
高雄仁武區因位在半導體S廊帶內，人口發展快速已逼近10萬人，但當地僅1間公共托嬰中心，高市府為此在仁武區老人活動中心2樓空間打造第二處公托；市長陳其邁今出席啟用典禮表示，他上任時從23處公托增加至61處，未來2年內會再增加至85處，仁武也預計再增加2處，每名嬰孩僅收費2千元，大大減輕家長負擔。
仁武區第2處公托「仁武文南公共托嬰中心」由財團法人高雄市華仁社會福利慈善事業基金會承辦，位於老人活動中心內，原處本是提供長輩據點服務，現更將合幼兒托育服務，達到老幼共融。陳其邁說，該處是高雄市第61處、仁武區第2處公共托育機構，今年將陸續在仁武灣內國小、仁武安居社會住宅布建2處公托。
仁武文南公共托嬰中心收托對象是滿2個月至未滿2歲的兒童，收托時間為周一至五早上7點半至晚上6點，收托費用為9千元，但中央社會及家庭署去年起已由每月補助5500元調升為7千元，因此每位兒童僅收費2千元；陳其邁說由市府會與家庭一起承擔照顧責任，向年輕家長宣示「放心生、安心托、市府厚恁靠！」
社會局表示，市府去年修正公托機構收托原則，放寬每位嬰幼兒只能登記1家公托規定，調整為可登記2家公托，針對家庭有2名以上兄弟姊妹的兒童，可優先收托，高市也首創24小時定點臨托服務，已設置達28處據點，另外24處親子館可提供全市0至6歲嬰幼兒及其家長、一般社區民眾托育服務諮詢、資源媒合等。
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