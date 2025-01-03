安泰醫院大火釀9死「院內近一半建築違建」 縣府將拆除
去年10月3日東港安泰醫院發生大火，造成8名患者及1名機電房員工共9人罹難。事後屏東縣政府前往稽查，發現安泰醫院5棟建築都存在大量違建，其中起火點的電力中心，違建率超過3300%，縣府今日前往張貼拆除公告， 14日前往強制拆除。
屏東縣政府表示，東港安泰醫院的A、B、C、D棟及復健大樓共5棟建築，都有大規模違建，其中因大火中死傷最嚴重的D棟，經東港地政事務所實地現場勘驗測量，D棟西南側動力中心，為領有使用執照的一層樓機房，領照面積僅65.68 平方公尺，卻垂直增建成地上5層，違建面積高達1510平方公尺，違建率超過3300%。
D棟主建築則利用東南側法定空地，垂直增建地上6層，領照面積10618平方公尺，違建面積4490平方公尺，違建率42.3%。D棟加上動力中心，違建面積合計多達6000平方公尺。
由於院方在D棟大樓違建樓層達2層以上提供營業，內部設置醫院維生系統，包含緊急發電機、其他相關供電、供氧設備，違建規模及違規使用情節嚴重，影響公共安全甚鉅。
縣府在完成行政程序，確認屏東地檢署調查東港安泰醫院火警案已無證據保全必要，加上目前建物內無病患或工作人員，決定以專案方式優先執行拆除作業。
其餘的A、B、C棟及復建大樓，經東港鎮公所查報結果，每棟違建的情況也非常嚴重，甚至於院區範圍內的法定空地，興建2層樓的無照違建出租給全家超商使用。
對面650平方公尺的總務辦公室同樣也是無照違建，估算全院合法建築面積約2萬1830平方公尺，違建面積約1萬310平方公尺，總違建率約47.2%，全院範圍內幾乎一半都是未申請建照的違法建築物。
縣府表示，東港安泰醫院的安檢申報都委由同一家專業機構簽證為「合格」，但這場大火讓超級違建現形，縣府已針對簽證不實裁罰6萬元，並對於東港安泰未經核准變更擅自使用建築物裁罰30萬元
縣府表示，東港安泰醫院大火之後，內政部國土管理署於113年11月6日函請各縣市政府針對醫院擅自增建影響公共安全之違章建築物進行清查，縣府已經展開清查，會依個案違建情形限期補照或拆除。
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