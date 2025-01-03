安泰醫院大火釀9死「院內近一半建築違建」 縣府將拆除

去年10月3日東港安泰醫院發生大火，造成8名患者及1名機電房員工共9人罹難。事後屏東縣政府前往稽查，發現安泰醫院5棟建築都存在大量違建，其中起火點的電力中心，違建率超過3300%，縣府今日前往張貼拆除公告， 14日前往強制拆除。

屏東縣政府表示，東港安泰醫院的A、B、C、D棟及復健大樓共5棟建築，都有大規模違建，其中因大火中死傷最嚴重的D棟，經東港地政事務所實地現場勘驗測量，D棟西南側動力中心，為領有使用執照的一層樓機房，領照面積僅65.68 平方公尺，卻垂直增建成地上5層，違建面積高達1510平方公尺，違建率超過3300%。

D棟主建築則利用東南側法定空地，垂直增建地上6層，領照面積10618平方公尺，違建面積4490平方公尺，違建率42.3%。D棟加上動力中心，違建面積合計多達6000平方公尺。

由於院方在D棟大樓違建樓層達2層以上提供營業，內部設置醫院維生系統，包含緊急發電機、其他相關供電、供氧設備，違建規模及違規使用情節嚴重，影響公共安全甚鉅。

縣府在完成行政程序，確認屏東地檢署調查東港安泰醫院火警案已無證據保全必要，加上目前建物內無病患或工作人員，決定以專案方式優先執行拆除作業。

其餘的A、B、C棟及復建大樓，經東港鎮公所查報結果，每棟違建的情況也非常嚴重，甚至於院區範圍內的法定空地，興建2層樓的無照違建出租給全家超商使用。

對面650平方公尺的總務辦公室同樣也是無照違建，估算全院合法建築面積約2萬1830平方公尺，違建面積約1萬310平方公尺，總違建率約47.2%，全院範圍內幾乎一半都是未申請建照的違法建築物。

縣府表示，東港安泰醫院的安檢申報都委由同一家專業機構簽證為「合格」，但這場大火讓超級違建現形，縣府已針對簽證不實裁罰6萬元，並對於東港安泰未經核准變更擅自使用建築物裁罰30萬元