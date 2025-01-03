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高雄捷運橘線突故障「通勤遊客卡在列車」 緊急搶修中

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄捷運橘線今早有輛列車在大寮站與鳳山國中站之間發生故障、卡在中途不動，許多通勤民眾在停駛捷運車廂上面苦等。圖為示意圖，非新聞當事人。報系資料照
高雄捷運橘線今早有輛列車在大寮站與鳳山國中站之間發生故障、卡在中途不動，許多通勤民眾在停駛捷運車廂上面苦等。圖為示意圖，非新聞當事人。報系資料照

高雄捷運橘線今早有輛列車在大寮站與鳳山國中站之間發生故障、卡在中途不動，許多通勤民眾在停駛捷運車廂上面苦等；高捷公司目前先會將故障列車旅客移至鳳山高中站下車後，再進行維修，目前整條橘線列車都受影響，，而故障列車已經移往機廠檢修當中。

高捷公司說明，早上7點39分有列車在OT1大寮站與O14鳳山國中站間有故障狀況，不過車上旅客安全無虞，目前正進行故障排除，預計會將故障列車移入O14車站先讓旅客下車，再將故障列車移入機廠檢修。目前營運模式O1上至O11下行局部運轉、班距10分鐘，O11至OT1上行單線雙向、班距20分鐘。

高捷公司說明，雖然故障車的位置是在O14至OT1站間，但是因為列車調度需要轉轍軌，所以影響的區間會擴大，因此單線雙向的路段會從O11到OT1。

高捷

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