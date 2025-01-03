高雄藍田公園10大主題區 立體迷宮吸睛

受惠於台積電設廠，高雄大學特定區人口大幅遷入，幼童增加，高雄市政府為此新設藍田國小，更斥資8600萬元打造占地3公頃、全台最大鹽田主題公園—藍田公園，內設主題遊戲塔、親水區、溜索區、沙坑區等10區、24項設施，許多家庭爭相體驗。

市長陳其邁昨主持藍田公園啟用，指最大亮點的鹽田主題遊戲塔，模擬鹽山造型成錯綜複雜的3D立體迷宮，滑梯高達6.2公尺。沙坑、鞦韆、PushBike等區符合不同年齡層的期待。公園處表示，人氣最高的是親水區和溜索區，沙坑區內設鹽堆小丘和鹽工小屋，重現過往鹽田風光；鞦韆區有皮帶鞦韆、親子鞦韆和鳥巢鞦韆，鹽山主題塔有旋轉擺盪設施，PushBike場提供無動力輪具活動空間，冒險王區交叉跳台可滿足13歲以上青少年活動需求。

高雄藍田里舊名「下鹽田」，過去為援中港鹽田，隨著人口遷入的遊憩需求，市府在公民參與機制下，前年5月斥資8600萬元推動「遊戲場設置及設施改善工程」，新設共融式特色公園，同時改善既有廁所、全區步道鋪面及排水、照明。

「地方有建設是好事，事後維護更重要」議員李雅芬說，藍田公園剛開放，打水設備就壞掉，公園維護工程待加強。此外沙坑要確保不會有動物闖入、沙子噴灑等狀況，周邊機車停車位不足，車輛占據人行道問題也待解決，建議市府除設宣導牌，也由里長帶頭成立公園巡守隊，協助維護。