財劃法爭議綠營抨擊馬祖府會不同調 藍營否認

財劃法修正案通過後，國民黨籍連江縣長王忠銘公開指出「未必對馬祖有利」，民進黨連江縣黨部今天抨擊同為藍營府會卻不同調，立法委員陳雪生神隱，但遭藍營否認。

國民黨籍連江縣議會議長張永江今天告訴中央社記者，財劃法通過後，他就和王忠銘、陳雪生充分討論，並認為財劃法修正案通過版本，的確如王忠銘所說對馬祖未必有利。他相信立委也好、縣府也好，包括他本人，都以爭取縣民權益為優先，不會只看藍綠。

張永江也澄清，去年底出席國民黨連江縣議會黨團舉辦的支持財劃法記者會，但僅為配合黨團，並非如民進黨所說的府會不同調。

陳雪生接受中央社記者電話訪問時表示，對於財劃法修正案，他個人不表示任何意見，尊重縣長王忠銘看法，但希望無論最終修法結果為何，連江縣府能配合中央政府施政。

民進黨連江縣黨部主委李哲宇今天於Facebook發文指出，連江縣長王忠銘對外表示對財劃法修正案的憂心，但連江縣議會去年底卻召開記者會，公開支持財劃法，而陳雪生始終未發表相關看法，認為由此可見財劃法修正案缺乏共識與社會溝通。

李哲宇強調，樂見中央政府支持馬祖，但財劃法修法應充分社會溝通並凝聚共識，此次修法過程粗糙，引起社會嚴重對立，更造成大眾對馬祖觀感不佳，多以嘲諷方式認為連江縣預算大漲。質疑陳雪生在配合國民黨指令舉手表決時，是否想過如此後果。