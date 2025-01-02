快訊

柯文哲起訴後「3度聲押」 法官押不押？晚上10點40分宣示

進入最後收網階段 韓聯社：南韓公調處可能3日上午逮捕尹錫悅

應曉薇打親情牌！當庭提女兒外幣帳戶餘額 承諾不用通訊軟體

財劃法爭議綠營抨擊馬祖府會不同調 藍營否認

中央社／ 連江縣2日電
連江縣長王忠銘。記者林俊良／攝影
連江縣長王忠銘。記者林俊良／攝影

財劃法修正案通過後，國民黨籍連江縣長王忠銘公開指出「未必對馬祖有利」，民進黨連江縣黨部今天抨擊同為藍營府會卻不同調，立法委員陳雪生神隱，但遭藍營否認。

國民黨籍連江縣議會議長張永江今天告訴中央社記者，財劃法通過後，他就和王忠銘、陳雪生充分討論，並認為財劃法修正案通過版本，的確如王忠銘所說對馬祖未必有利。他相信立委也好、縣府也好，包括他本人，都以爭取縣民權益為優先，不會只看藍綠。

張永江也澄清，去年底出席國民黨連江縣議會黨團舉辦的支持財劃法記者會，但僅為配合黨團，並非如民進黨所說的府會不同調。

陳雪生接受中央社記者電話訪問時表示，對於財劃法修正案，他個人不表示任何意見，尊重縣長王忠銘看法，但希望無論最終修法結果為何，連江縣府能配合中央政府施政。

民進黨連江縣黨部主委李哲宇今天於Facebook發文指出，連江縣長王忠銘對外表示對財劃法修正案的憂心，但連江縣議會去年底卻召開記者會，公開支持財劃法，而陳雪生始終未發表相關看法，認為由此可見財劃法修正案缺乏共識與社會溝通。

李哲宇強調，樂見中央政府支持馬祖，但財劃法修法應充分社會溝通並凝聚共識，此次修法過程粗糙，引起社會嚴重對立，更造成大眾對馬祖觀感不佳，多以嘲諷方式認為連江縣預算大漲。質疑陳雪生在配合國民黨指令舉手表決時，是否想過如此後果。

王忠銘 財劃法 馬祖

延伸閱讀

財劃法尚未送達行政院 恐春節開院會研議覆議

選罷法、財劃法若春節前送 政院：若要覆議將加開院會

施政2周年專訪／是否拚連任不鬆口 王忠銘：不一定非我不可

施政2周年專訪／政壇新人但不是新手 如何化邊陲為資源是治理考驗

相關新聞

財劃法爭議綠營抨擊馬祖府會不同調 藍營否認

財劃法修正案通過後，國民黨籍連江縣長王忠銘公開指出「未必對馬祖有利」，民進黨連江縣黨部今天抨擊同為藍營府會卻不同調，立法...

「大南方新矽谷」方案啟動 高市府：將全面提升競爭力

行政院會今天通過「大南方新矽谷」推動方案，國科會將在台南沙崙建置算力中心，預估5年投入360億元預算，打造以AI為核心的...

「大南方新矽谷」計畫屏東入列 周春米：屏東準備好了

行政院長卓榮泰今天正式核定「大南方新矽谷推動方案」旗艦計畫，屏東縣列入其中，將打造台灣AI產業生態系的S廊帶。對此屏東縣...

高雄全台最大「鹽田主題公園」啟用 24項設施打造親子天堂

高雄楠梓「高雄大學特定區」因台積電設廠成近年遷入人口最多區域，幼童數量增加，高雄市為此新設藍田國小，更斥資8600萬元打...

高雄元旦升旗 生命鬥士秦良丰領唱國歌

南部各縣市昨辦升旗典禮等活動慶祝元旦，縣市長發表新年願景，高市邀生命鬥士秦良丰領唱國歌，市長陳其邁指從他們的生命韌性，足...

高雄大同醫院…長庚接手拚升級 打造重度級急救責任醫院

高雄市立大同醫院昨天起由長庚醫療法人接手營運，履約期10年，將提供24小時心導管、接生與兒科專科急診服務，打造為重度級急...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。