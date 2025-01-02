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「大南方新矽谷」方案啟動 高市府：將全面提升競爭力

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市政府去年12月啟動「智慧高雄燈塔計畫」，串連產官學合作建立高雄的主權AI系統。圖／本報資料照
高雄市政府去年12月啟動「智慧高雄燈塔計畫」，串連產官學合作建立高雄的主權AI系統。圖／本報資料照

行政院會今天通過「大南方新矽谷」推動方案，國科會將在台南沙崙建置算力中心，預估5年投入360億元預算，打造以AI為核心的產業生態系。高市府經發局表示，高雄已經啟動城市級主權AI計畫，結合大南方新矽谷方案，將全面提升南台灣與高雄在全球科技產業的競爭力。

國科會今天在行政院會報告「大南方新矽谷推動方案」，未來將結合沙崙智慧綠能科學城及嘉義至屏東的半導體S廊帶科學園區、科技產業園區、產業園區，構建以AI為核心的產業生態系，實現「AI產業化、產業AI化」。國科會預計在沙崙建置算力中心，至少投入360億元。

經發局指出，高雄擁有完整的鋼鐵、石化、電子製造業基礎，半導體S廊帶與亞灣智慧科技創新園區近年成形，台積電及上下游產業鏈進駐、Nvidia輝達在台灣首座超級電腦建置也都落在高雄。

在應用面部分，高雄市府去年12月啟動「智慧高雄燈塔計畫」。經發局說，串連產官學建立高雄的主權AI系統，結合全球最先進半導體S廊帶產業聚落，高雄已成為台灣新科技產業重鎮。

經發局說，市長陳其邁以「數位、淨零」雙軸轉型為產業推動策略，半導體、電動車、AI產業鏈逐步成形，陽明交大與清大相繼宣布進駐的「國家重點領域校際研教園區」擴大人才培育。結合中央拍板的「大南方新矽谷方案」，將全面提升南台灣與高雄在全球科技產業的競爭力。

半導體 國科會 矽谷

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