「大南方新矽谷」計畫屏東入列 周春米：屏東準備好了
行政院長卓榮泰今天正式核定「大南方新矽谷推動方案」旗艦計畫，屏東縣列入其中，將打造台灣AI產業生態系的S廊帶。對此屏東縣長周春米表示，屏東有豐沛的水、電及土地，也有足夠的人才，現在正是投資屏東的好時機。
國科會推動南部產業與產業與生活圈，推出「大南方新矽谷推動方案」，以台南沙崙為核心，規畫以擴算力、鏈場域、引人才、展應用等4大策略布局，屏東、高雄、台南、嘉義皆納入範圍，實現均衡台灣、韌性台灣的願景。
消息傳到屏東，縣長周春米開心表示，屏東縣不缺水電，縣府也啟動與縣內大學、技職學校合作，培養產業人才，積極招商。另屏縣在農業、觀光的基礎下，努力推動交通、文教、水利、醫療、長照、社福等各項建設，健全生活機能，現投資屏東正對時。
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