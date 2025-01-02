快訊

高科大遭爆考卷全簡體字、教授名片印「中國台灣省」 教育部回應了

與「百億賭王」林秉文同場歡唱？梁文傑還原現場：地點非酒店

助理費規定違憲？高院引賴清德立委時發言 逾2萬字指現有法制不明

「大南方新矽谷」計畫屏東入列 周春米：屏東準備好了

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
高鐵屏東車站特定區及區內開發計畫。圖／交通部鐵道局提供
高鐵屏東車站特定區及區內開發計畫。圖／交通部鐵道局提供

行政院長卓榮泰今天正式核定「大南方新矽谷推動方案」旗艦計畫，屏東縣列入其中，將打造台灣AI產業生態系的S廊帶。對此屏東縣長周春米表示，屏東有豐沛的水、電及土地，也有足夠的人才，現在正是投資屏東的好時機。

國科會推動南部產業與產業與生活圈，推出「大南方新矽谷推動方案」，以台南沙崙為核心，規畫以擴算力、鏈場域、引人才、展應用等4大策略布局，屏東、高雄、台南、嘉義皆納入範圍，實現均衡台灣、韌性台灣的願景。

消息傳到屏東，縣長周春米開心表示，屏東縣不缺水電，縣府也啟動與縣內大學、技職學校合作，培養產業人才，積極招商。另屏縣在農業、觀光的基礎下，努力推動交通、文教、水利、醫療、長照、社福等各項建設，健全生活機能，現投資屏東正對時。

高鐵屏東路線圖。圖／屏縣府提供
高鐵屏東路線圖。圖／屏縣府提供
正在動工的南科屏東園區。記者潘奕言／攝影
正在動工的南科屏東園區。記者潘奕言／攝影

台南 矽谷

延伸閱讀

卓榮泰新年談話 開展台美合作新模式、兩岸健康永續交流

屏東縣府房貸補貼照顧真有需求者 房價不得逾1250萬

流標4次屏東國際棒球場25.8億元今動土 預計2027年完工

卓揆宣布高鐵南延採高雄方案 周春米：加速動工

相關新聞

「大南方新矽谷」方案啟動 高市府：將全面提升競爭力

行政院會今天通過「大南方新矽谷」推動方案，國科會將在台南沙崙建置算力中心，預估5年投入360億元預算，打造以AI為核心的...

「大南方新矽谷」計畫屏東入列 周春米：屏東準備好了

行政院長卓榮泰今天正式核定「大南方新矽谷推動方案」旗艦計畫，屏東縣列入其中，將打造台灣AI產業生態系的S廊帶。對此屏東縣...

高雄全台最大「鹽田主題公園」啟用 24項設施打造親子天堂

高雄楠梓「高雄大學特定區」因台積電設廠成近年遷入人口最多區域，幼童數量增加，高雄市為此新設藍田國小，更斥資8600萬元打...

高雄元旦升旗 生命鬥士秦良丰領唱國歌

南部各縣市昨辦升旗典禮等活動慶祝元旦，縣市長發表新年願景，高市邀生命鬥士秦良丰領唱國歌，市長陳其邁指從他們的生命韌性，足...

高雄大同醫院…長庚接手拚升級 打造重度級急救責任醫院

高雄市立大同醫院昨天起由長庚醫療法人接手營運，履約期10年，將提供24小時心導管、接生與兒科專科急診服務，打造為重度級急...

高市檢討樹倒 學者建議汰除黑板樹

山陀兒颱風造成高雄1萬多棵樹木倒伏，學者專家認為樹木修剪不是樹倒主因，易竄根的黑板樹等不適宜樹種應慢慢汰除，也建議多種灌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。