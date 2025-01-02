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屏車某租車行罰單稅單欠逾百萬元 中古機車法拍

中央社／ 屏東縣2日電

屏東有家租車行因積欠交通違規罰單、牌照稅及強制責任險保費等，金額逾新台幣180萬元，遭移送法務部行政執行署屏東分署執行。該車行中古機車1台將於1月7日法拍。

屏東分署行政執行官盧美娟告訴中央社記者，欠費車行主要營業項目為出租機車給移工日用，積欠交通違規罰單、滯欠牌照稅及強制責任險保費，共1436件稅單與罰單被移送到屏東分署執行，積欠金額180多萬元。其中大部分為積欠監理站案件，如交通罰單、燃料使用費、罰單未繳等1300多件。

屏東分署新聞稿表示，書記官日前為貫徹五打七安政策，至車行現場執行後，老闆除辦理分期外，交出1台光陽機車提供給分署拍賣抵償，將於1月7日「123拍賣會」中法拍。這台光陽白色CUE125為二拍，2016年出廠，只要一拍底價一半就有機會把機車帶回家，等於底價5折出清。

屏東分署指出，車行老闆已先繳清這台機車所欠罰單與相關費用，買受人拍定後不用再負擔相關稅費即可辦理過戶。想添購二手機車民眾，可於拍賣會當天上午9時30分到分署觀覽拍賣物，10時登記領號碼牌，10時30分進行拍賣喊價。

屏東分署提及，另有不動產新埤鄉3層樓透天厝、高樹鄉住宅地、酒駕義務人位於東港鎮市區巷弄間的住宅區用地，以及其他義務人位於里港鄉與恆春鎮土地。想買不動產民眾可利用通訊投標，在1月6日前將投標文件寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，由分署專人取件與通知。也可於1月7日下午2時30分至3時在拍賣室現場投標，下午3時進行開標。有興趣民眾可上分署官網，瀏覽各項拍賣公告與不動產360度環景照片。

屏東 罰單 車行

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