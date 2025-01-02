「山那邊的市集」為期10個月 茂林、寶山打頭陣
茂管處1月起在高雄、屏東多地區舉辦為期10個月的「2025山那邊的市集」，將在高雄茂林、寶山率先登場，歡迎民眾參與市集逛好物、聽音樂、吃美食。
茂林國家風景區管理處表示，「山那邊的市集」精選25家部落攤商並由部落歌手帶來原聲天籟，現場還有DIY手作體驗可以報名，將陸續在高雄市茂林區、桃源區、六龜區及屏東縣霧台鄉、三地門鄉及瑪家鄉等地辦理。
茂管處指出，為期10個月的「山那邊的市集」將由茂林場打頭陣，1月4日至5日、1月18日至19日、2月8日至9日、2月15日至16日及3月1日至2日，在茂林紫蝶生態公園斯斯葛野式餐廳前廣場與民眾見面，並設置紫蝶時尚打卡牆，提供遊客拍照留念。
至於寶山場將在1月11日起至1月26日每週六、日，及2月8日起至2月16日每週六、日，在二集團櫻花公園停車場辦理，適逢櫻花季期間，遊客賞花、購物與看表演一次滿足，現場還可報名參加山茶圖鑑記憶大考驗，闖關成功即可獲得原生山茶1包。
茂管處今天發布新聞稿表示，市集主打放慢腳步，讓山林療癒身心，歡迎民眾走進山林部落，細細品味生活，活動相關資訊可至茂管處臉書粉絲專頁「Fun心遊茂林」查詢。
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