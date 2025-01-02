高市楠梓藍田公園啟用 連結鹽田風情主題遊戲場亮相

高雄楠梓區藍田公園打造具當地特色的「鹽田」主題遊戲場，今天啟用。市長陳其邁表示，因應高科技廠商進駐，當地遷入人口多，未來會持續尋找合適場域，建置更多公園。

楠梓區近年是北高雄遷入人口最多行政區之一，而藍田公園為此區遊憩發展核心，全齡適用的共融式公園納入公民參與機制，廣泛徵求在地居民與民意代表意見，成為一個具社會凝聚力的共融式公共空間。

陳其邁出席表示，藍田過去是鹽山、鹽田，如今已蛻變成宜居的地方；近年，隨著台積電與供應鏈廠商進駐，人口結構變化快速，許多年輕族群、家長定居於此，因此配合生活環境，打造出20餘項符合不同年齡層公園遊憩設施，同時符合過去歷史記憶。

陳其邁表示，公園採取開放性設施，結合過去鹽田、鹽山意象，也讓小朋友認識所居住的城市，成為一處環境教育場域；市府未來也會持續尋找合適場域，建置更多不同特色的公園。

工務局說明，藍田公園以藍田里過去鹽田風情作為設計主軸，最大亮點之一為鹽田主題遊戲塔，模擬鹽山造型，並設計成錯綜複雜3D立體迷宮；遊戲塔內部設有多條動線及不同高度滑梯，其中最高滑梯長達6.2公尺，提供孩子們挑戰自我的機會。

此外，園區設有十大遊戲區，涵蓋親水區、沙坑區、PUSHBIKE區、溜索區、學齡區、鞦韆區、幼齡區、冒險王區、多功能廣場及多功能練習場，將不同年齡層與使用需求的民眾劃分至不同區域。

工務局公園處補充說明，公園內還融入援中港當地常見生物元素，讓孩子們在遊戲中學習認識藍田周邊生態，達到寓教於樂效果。

除了新設遊戲區，公園廁所也全面翻新，全區步道鋪面也進行全面更新，同時升級藍田公園夜間照明，創造無論白天或晚上都能安全舒適活動的空間。