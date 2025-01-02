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高雄市聲暉協會解謎活動 為聽障者打造專屬遊戲

中央社／ 高雄2日電

高雄市聲暉協會近日在高雄市孔廟舉辦聽障者大型解謎活動，吸引全台近百人報名參加。聲暉協會表示，透過遊戲希望消除任何形式的障礙，讓聽障者獲得更多社交、娛樂機會。

高市聲暉協會「十師驚魂夜」解謎遊戲為聽障者量身打造而成，與會者穿上古裝，在孔廟中穿梭闖關，如果不仔細觀察，很難看出他們都是聽障者。聲暉協會表示，響應聯合國「身心障礙者權利公約」，為聽障者提供更多娛樂和社交機會，並提升他們在實境遊戲中的參與感與平等權利。

活動由聲暉協會與「高雄金頭腦」團隊合作，金頭腦團隊由解謎、桌遊等遊戲愛好者所組成，除了興趣相同外，他們全是聽障者，更容易設身處地量身打造全新的遊戲體驗。

主辦單位推出創新性遊戲設計，像是增加視覺提示、手語翻譯和同步聽打字幕功能，幫助聽障玩家更好地參與互動感受樂趣。

高雄聲暉協會理事謝坦恩表示，活動目標是讓每名聽障玩家都能夠享受到遊戲的樂趣，透過創意與溝通協助，希望消除任何形式的障礙，讓遊戲成為一個無障礙的環境。

一名聽障玩家告訴中央社記者，「過去許多遊戲對我們來說都難以接近，如今隨著技術進步，我們不再是旁觀者，而是能夠在遊戲中發揮自己的力量，也感受到更深的參與感。」

團隊 身障 高雄市

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