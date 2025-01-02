快訊

安心亞新戲遭莫名腰斬 導演怒「對乙方的強暴」…大愛5點聲明回擊

春節9天連假準備出國？國稅局示警忘做一事恐限制出境

北捷奇招疏散跨年人潮奏效 「一德政」秒吸2.7萬人：完全不用等

給高雄新年祝福 內惟藝術中心辦講讀音樂派對

中央社／ 高雄2日電

內惟藝術中心4日晚間7時舉辦講讀音樂派對，「識內惟：邊城時光讀本」作者陳坤毅帶觀眾重新認識內惟。獨立樂團「SynFlowny三極體」、詩人任明信也將登台送上新年祝福。

內惟藝術中心今天發布新聞稿表示，藉「識內惟：邊城時光讀本」新書出版，陳坤毅將以內惟視角帶領觀眾重新認識這個人文薈萃的「邊城」；「SynFlowny三極體」帶來多重音樂風格送上新年祝福；任明信也將朗讀組詩，讓觀眾在樂音中感受詩與音樂的共振，歡度新年。

高雄市文化局長王文翠表示，去年適逢高雄設市百年，內惟在歷史上一直未受太多關注，卻在多重邊陲性的狀況下，發展為具有獨特標誌性的「邊城」。

王文翠表示，這些歷史在去年底高雄市立美術館出版的「識內惟：邊城時光讀本」被仔細紀錄，新年初始選在內惟藝術中心與民眾分享，除了講座，更有樂團、詩歌朗讀等，展現不同面向上對內惟和高雄的新年祝福。

高美館代理館長林羿妏表示，內惟藝術中心設有「涉世—物說高雄一百年」特展，本週末邀請陳坤毅挖掘「邊城」內惟的故事，引領民眾珍視孕育城市生命的鄉土。

林羿妏表示，任明信曾經到訪觀展，對當時館內文字相關的展覽有獨道細膩之見。這次回到內惟藝術中心作為演出者，與三極體合作在樂音中朗讀詩作，相信有更多精彩的火花，請民眾把握機會，不要錯過難得的演出。

音樂 高雄市立美術館

延伸閱讀

高雄壽山獼猴誤入動物園獸舍 慘遭兩隻黑猩猩攻擊死亡

高雄全台最大「鹽田主題公園」啟用 24項設施打造親子天堂

「黑浮咖啡」高雄重啟！新年公布「每週三會員買一送一」

中職／台鋼雄鷹催票升級！開幕戰前夜呼喊高雄市民站出來

相關新聞

高雄全台最大「鹽田主題公園」啟用 24項設施打造親子天堂

高雄楠梓「高雄大學特定區」因台積電設廠成近年遷入人口最多區域，幼童數量增加，高雄市為此新設藍田國小，更斥資8600萬元打...

高雄元旦升旗 生命鬥士秦良丰領唱國歌

南部各縣市昨辦升旗典禮等活動慶祝元旦，縣市長發表新年願景，高市邀生命鬥士秦良丰領唱國歌，市長陳其邁指從他們的生命韌性，足...

高雄大同醫院…長庚接手拚升級 打造重度級急救責任醫院

高雄市立大同醫院昨天起由長庚醫療法人接手營運，履約期10年，將提供24小時心導管、接生與兒科專科急診服務，打造為重度級急...

高市檢討樹倒 學者建議汰除黑板樹

山陀兒颱風造成高雄1萬多棵樹木倒伏，學者專家認為樹木修剪不是樹倒主因，易竄根的黑板樹等不適宜樹種應慢慢汰除，也建議多種灌...

風災復建半年 北大武山重新開放

屏東縣北大武山海拔3092公尺，名列台灣五嶽之一，去年接連三颱來襲重創封山，歷時半年，昨天起重新開放，北大武山檜谷山莊管...

佛化婚禮 17對新人喜結良緣

國際佛光會中華總會昨舉辦百年好合佛化婚禮及「菩提眷屬」祝福禮，17對新人由279對「菩提眷屬」等1500名觀禮者見證，宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。