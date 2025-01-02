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屏東縣府房貸補貼照顧真有需求者 房價不得逾1250萬

中央社／ 屏東縣2日電

屏東縣政府房貸優惠專案申請戶數連年成長，今年起擴大補貼；為真正照顧到有需求者，原先無限定授信額度，將變更為申辦購屋房貸房價不得超過新台幣1250萬元。

縣長周春米表示，為減輕縣民首次買房壓力、降低縣民貸款利息負擔，縣府今年擴大補貼經費至1200萬元，較去年增加369萬元。

屏縣府城鄉發展處今天發布新聞稿表示，因應目前不動產市場景氣，以及考量「買厝住屏東，縣府挺起家」房貸補貼政策目的，主要是為減輕中低薪房貸族居住負擔，應照顧到真正有需要的人，將由原先無限定授信額度，變更為縣民申辦購屋房貸房價不得逾1250萬元；縣府仍持續進行減輕縣民貸款利息負擔，房貸補貼最高利率0.375%。

城鄉處指出，縣府2019年3月起與全國農業金庫共同推動「買厝住屏東，縣府挺起家」房貸優惠專案，施行後成效良好，近2年每年申請補貼數皆成長40%，補貼戶數來到412戶；而在財政部推出新青安貸款後，全台首購族大幅增加，此案核貸人數也隨之增加。

「買厝住屏東，縣府挺起家」相關受理注意事項、條件可洽全國農業金庫屏東分行（住址：屏東市自由路188號1、2樓，電話：08-7322782）辦理或城鄉處洽詢（電話：08-7332434）。

利息 屏東縣政府 房價 額度

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