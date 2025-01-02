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高雄全台最大「鹽田主題公園」啟用 24項設施打造親子天堂

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市斥資8600萬元打造佔地3公頃、全台最大「鹽田」主題公園-藍田公園，公園今日正式啟用，內部共10個區域、24項設施。記者宋原彰／攝影
高雄市斥資8600萬元打造佔地3公頃、全台最大「鹽田」主題公園-藍田公園，公園今日正式啟用，內部共10個區域、24項設施。記者宋原彰／攝影

高雄楠梓「高雄大學特定區」因台積電設廠成近年遷入人口最多區域，幼童數量增加，高雄市為此新設藍田國小，更斥資8600萬元打造佔地3公頃、全台最大「鹽田」主題公園-藍田公園，公園今日正式啟用，內部共10個區域、24項設施，包括主題遊戲塔、親水區、溜索區、沙坑區等，日前開放使用，許多家庭爭相體驗。

高雄市藍田里過去為援中港鹽田，舊地名「下鹽田」，隨著城市發展、人口遷入，許多家庭希望在地能新設特色共融式公園，在民代建議與公民參與機制運作下，市府前年5月斥資8600萬元施作「藍田公園遊戲場設置及設施改善工程」，新設兒童遊戲場、改善既有廁所和全區步道鋪面，排水、照明、全區植栽均加強整理。

高雄市長陳其邁今出席公園啟用典禮表示，全新藍田公園最大亮點是鹽田主題遊戲塔，模擬鹽山造型成錯綜複雜的3D立體迷宮，最高的滑梯高達6.2公尺，另外還有親水區、沙坑區、鞦韆區、PUSHBIKE區、冒險王區、多功能廣場等，符合不同年齡層、不同需求的民眾期待，市府持續在附近尋覓適當場域，建立不同特色公園。

高市公園處補充，藍田公園人氣最高的是親水區和溜索區，沙坑區內設有鹽堆小丘和鹽工小屋，重現過往鹽田風光；鞦韆區則有皮帶鞦韆、親子鞦韆和鳥巢鞦韆，鹽山主題塔則有全台首座旋轉擺盪設施，PushBike場提供無動力輪具活動空間，冒險王區交叉跳台可滿足13歲以上青少年活動需求，多功能廣場則保留既有體健設施，供銀髮族群活動使用。

高雄市長陳其邁今出席公園啟用典禮表示，全新藍田公園有親水區、沙坑區、鞦韆區、PUSHBIKE區、冒險王區、多功能廣場等，符合不同年齡層民眾需求。記者宋原彰／攝影
高雄市長陳其邁今出席公園啟用典禮表示，全新藍田公園有親水區、沙坑區、鞦韆區、PUSHBIKE區、冒險王區、多功能廣場等，符合不同年齡層民眾需求。記者宋原彰／攝影
高雄市長陳其邁今出席公園啟用典禮表示，全新藍田公園有親水區、沙坑區、鞦韆區、PUSHBIKE區、冒險王區、多功能廣場等，符合不同年齡層民眾需求。記者宋原彰／攝影
高雄市長陳其邁今出席公園啟用典禮表示，全新藍田公園有親水區、沙坑區、鞦韆區、PUSHBIKE區、冒險王區、多功能廣場等，符合不同年齡層民眾需求。記者宋原彰／攝影
高雄市斥資8600萬元打造佔地3公頃、全台最大「鹽田」主題公園-藍田公園，公園今日正式啟用，內部共10個區域、24項設施。記者宋原彰／翻攝
高雄市斥資8600萬元打造佔地3公頃、全台最大「鹽田」主題公園-藍田公園，公園今日正式啟用，內部共10個區域、24項設施。記者宋原彰／翻攝
高雄市斥資8600萬元打造佔地3公頃、全台最大「鹽田」主題公園-藍田公園，公園今日正式啟用，內部共10個區域、24項設施。記者宋原彰／翻攝
高雄市斥資8600萬元打造佔地3公頃、全台最大「鹽田」主題公園-藍田公園，公園今日正式啟用，內部共10個區域、24項設施。記者宋原彰／翻攝

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