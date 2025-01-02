風災復建半年 北大武山重新開放

屏東縣北大武山海拔3092公尺，名列台灣五嶽之一，去年接連三颱來襲重創封山，歷時半年，昨天起重新開放，北大武山檜谷山莊管理員吳德發提醒山友注意體能、環境、觀念及心態。

吳德發發文提醒山友要注意「體能」，老手請將弱化的體能用一兩次的輕中行程恢復身體記憶，走到哪裡算哪，新手請確實了解北大武山需要的體能強度，「因為體能不足而發生的山難在北大武山比比皆是」。

其次「環境」，北大武山的濕滑不是浪得虛名，危崖峭壁也非登山小白能輕鬆駕馭，「是一座很容易摔倒卻又不能摔倒的山」；另外，「觀念」，上山可快下山得慢，北大武山墜落幾乎都是發生在下山，要正確使用登山杖，超陡坡、超滑面、高落差，請收杖降低重心，至少一手扶著固定支點。

「有繩索代表有危險，有繩網代表非常危險」吳德發說，繩索可借力但不是拔河般使勁；看到繩網的前方跟繩網的後方危險依然存在，都要小心通行。

吳德發說，第四個是心態，危險常發生在看不到危險的地方，心態要謙卑，「山不用懂你，但你必須懂山」，爬山是優質運動，高繞不過增加10分鐘路程，不要想縮短路程節省體能。

林業及自然保育署屏東分署指出，北大武山1月幾乎所有床位、營位都滿。警方提醒，登山者應依規定申請入山，並請合法領隊或隊員需有基本救命術證照、攜帶定位功能器材、通訊設備、辦理登山保險等。