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高市檢討樹倒 學者建議汰除黑板樹

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導

山陀兒颱風造成高雄1萬多棵樹木倒伏，學者專家認為樹木修剪不是樹倒主因，易竄根的黑板樹等不適宜樹種應慢慢汰除，也建議多種灌木與喬木，增加生態多樣性。工務局指以後新植樹木高度會控制在12公尺至15公尺，早年栽種的速成樹木處理棘手，需多些社會教育及溝通。

市議員黃柏霖、陳麗珍關切城市生態韌性，近日辦公聽會邀專家與市府局處對話。研考會指近年民眾通報處理的樹木案件增加2成，去年200件、今年上升至500件，易竄根及開花期散發異味的黑板樹最受詬病。工務局指全市已發出965張修剪證照，並檢討樹倒原因，山陀兒瞬間強風歷年少見，路樹有無修剪都倒，未來新植樹木會控制高度。

義守大學特聘教授趙仁方說，高雄過去綠化非常薄弱，不適宜的樹種應慢慢汰除。台灣森林城市協會理事長莊傑任說，很多公園落葉掃太乾淨，缺少腐植質及土壤太硬都不適合樹木生長。至於緊鄰民宅的行道樹及特殊樹種可每年清除危險枝條，不過大量修剪時也要慎防根系死亡。

高雄野鳥學會總幹事林昆海認為，不需為千分之一的颱風機率修改樹木修剪規畫，否則會製造更多問題；高雄7成路樹都是外來速成樹種，若要新栽應拉高原生植物比例。

山陀兒颱風 路樹 黑板樹

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