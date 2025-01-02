高雄大同醫院…長庚接手拚升級 打造重度級急救責任醫院

高雄市立大同醫院昨天起由長庚醫療法人接手營運，履約期10年，將提供24小時心導管、接生與兒科專科急診服務，打造為重度級急救責任醫院，明年導入達文西機械手臂手術系統，提供準醫學中心級醫療，嘉惠南高雄80萬市民。

市府和長庚團隊昨天共同啟動市立大同醫院醫療服務合作計畫，長庚醫療財團法人董事長王瑞慧、衛福部次長林靜儀等200多人與會，市長陳其邁指高雄4家重度級急救責任醫院均集中北高雄，長庚是南台灣急救醫療最重要的醫學中心，接手大同後將建置成南高雄第1家重度級急救責任醫院，「希望比合約保證期程再提早1至2年完成」。

依合約，長庚接手大同後，70歲以上長輩急門診免掛號費，中低收入戶、身心障礙者免急門診掛號費和部分負擔。陳其邁說，照顧中低收入戶醫療需求是醫者最高價值和信仰，長庚醫院即在履行已故的台塑企業創辦人王永慶的服務宗旨。落實公衛責任部分，未來不管日照中心、C級巷弄長照站和社區關懷據點，都希望盡速無縫接軌，10年契約期間，期許大同醫院能真正成為平民醫院。

新任大同醫院院長林孟志感謝高醫體系過去15年奠立良好醫療與社區服務基礎，未來長庚醫療體系會繼續照顧好市民健康及弱勢就醫權益。他說，大同醫院會陸續增設超過50個醫療專科與特色門診，並滾動調整開診科別、時段與診數，強化重度級緊急醫療能力。