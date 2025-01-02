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高雄元旦升旗 生命鬥士秦良丰領唱國歌

聯合報／ 地方社會中心記者／連線報導
高雄市元旦升旗典禮特別邀請「生命鬥士」秦良丰（右三）領唱國歌，激勵大家熱情。記者王昭月／攝影
高雄市元旦升旗典禮特別邀請「生命鬥士」秦良丰（右三）領唱國歌，激勵大家熱情。記者王昭月／攝影

南部各縣市昨辦升旗典禮等活動慶祝元旦，縣市長發表新年願景，高市邀生命鬥士秦良丰領唱國歌，市長陳其邁指從他們的生命韌性，足證是「勇敢的高雄人」；台南市長黃偉哲強調面對2025年全新挑戰，將以更多建設、豐富活動為城市進步留下深刻印象。

高雄市元旦升旗典禮邀請八一氣爆傷友參與，秦良丰領唱國歌，涼風中激勵大家士氣。陳其邁發表新年願景，指高雄正面臨轉型關鍵期，台積電等高科技廠商陸續進駐，將進入「大投資、大發展」時代，希望高雄加速數位及淨零轉型，加快城市進步腳步。

台南市政府分別在新營南瀛綠都心公園及永華市政中心西拉雅廣場舉行升旗典禮，黃偉哲回顧2024年的豐碩成果，期望今年以更多建設、豐富活動，為台南城市進步留下深刻印象，讓台南被世界看見。

嘉義市府、眷村經國新城、精忠新城昨辦升旗典禮，天氣雖陰雨，阻擋不了市民熱情。記者魯永明／攝影
嘉義市府、眷村經國新城、精忠新城昨辦升旗典禮，天氣雖陰雨，阻擋不了市民熱情。記者魯永明／攝影
嘉義市府在府前廣場及經國、精忠2眷村同步辦升旗典禮，儘管毛毛細雨，現場旗海飄揚，熱情不減，98歲榮眷蔡奶奶坐輪椅由看護陪同參加。市長黃敏惠強調今年施政核心為「經濟發展、社會進步、環境保護」，並推動淨零排放永續管理自治條例，以東西區雙引擎策略加速城市建設。

雲林縣元旦升旗健行活動今年移師土庫鎮舉辦，現場邀請元旦壽星一同慶生。記者陳雅玲／攝影
雲林縣元旦升旗健行活動今年移師土庫鎮舉辦，現場邀請元旦壽星一同慶生。記者陳雅玲／攝影
雲林縣元旦升旗典禮首度移師土庫鎮舉行，邀請元旦壽星與龍年寶寶一同慶生。縣長張麗善宣布2025年為「雲菁人才培訓計畫年」，將結合智慧科技培養國際人才，翻轉外界對雲林的刻板印象。

屏東市元旦升旗健行，建國實驗小學校長率學童與家長們一起健行，角色扮演玩創意。記者劉星君／攝影
屏東市元旦升旗健行，建國實驗小學校長率學童與家長們一起健行，角色扮演玩創意。記者劉星君／攝影
澎湖縣辦升旗暨慢跑活動，超過千人參與，縣長陳光復指近2年來縣府積極減債，推動社會福利，希望成就「快樂的鄉親、幸福的城市」。屏東市公所辦升旗健行，清晨5時許，公所廣場齊聚人潮，屏東市建國實驗小學校長温昇泓帶學童與家長們一起健行，更大玩角色扮演創意，展現對新年期許。

元旦升旗

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