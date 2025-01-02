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佛化婚禮 17對新人喜結良緣

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
國際佛光會中華總會百年好合佛化婚禮及「菩提眷屬」祝福禮，昨天在佛光山佛陀紀念館大覺堂舉行。記者王勇超／攝影
國際佛光會中華總會百年好合佛化婚禮及「菩提眷屬」祝福禮，昨天在佛光山佛陀紀念館大覺堂舉行。記者王勇超／攝影

國際佛光會中華總會昨舉辦百年好合佛化婚禮及「菩提眷屬」祝福禮，17對新人由279對「菩提眷屬」等1500名觀禮者見證，宣示並交換信物，許諾永結同心。喜氣洋洋的婚禮和祝福禮，讓2025年首日有了美好幸福的開端。

佛化婚禮昨在高雄市佛光山佛陀紀念館大覺堂登場，由佛光山住持心保和尚證婚，國際佛光會榮譽總會長吳伯雄、戴美玉夫妻擔任主婚人，國際佛光會世界總會副總會長劉招明、陳秋琴夫妻擔任介紹人，法師引領新人及菩提眷屬（依菩提正覺為正道的夫妻）在三寶（佛、法、僧）之前締結良緣。

新人在佛前許下永結同心諾言，菩提眷屬宣誓繼續愛家護教、共成佛道，「執子之手，與子偕老」，現場可愛的花童、充滿喜氣的布置及佛化婚禮祝福歌，祝願有情人成眷屬。

擔任新人宣誓代表的劉可晨、吳純溦夫妻表示，婚姻是一個可以第一次選擇家人的機會，當然要好好把握。去年元旦，劉可晨的父母親首次參加菩提眷屬祝福禮，他說，從照片看隆重又溫馨儀式，非常喜歡，因此決定參加佛化婚禮。

「菩薩早已預定執子之手的因緣。」新人謝芳竹說，前年參加佛光山短期出家修道會後，漂泊的心頓時安定下來，原本一直恐懼婚姻生活，此時卻莫名有股信心，決定踏上婚姻之路，並參加佛化婚禮。

佛光山佛陀紀念館 婚禮 新人

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