全球董楊童宗親總會楊澄源金門送暖 捐助弱勢與急難者

全球董楊童宗親總會理事長楊澄源博士近日出席金門縣后浦董楊童宗親會年會，並藉此行展現對金門地方的深厚情感，以實際行動支持弱勢學生與急難家庭，合計捐助新台幣40萬元，其善心義舉獲得與會人士的高度讚揚。

楊澄源首先抵達金門大學，捐助新台幣10萬元挹注「攜手飛揚-弱勢學生助學金及輔導基金」，為經濟困難的學子提供學業及心理輔導支持。同時，他得知金門家扶中心正籌募200份年菜，每份2000元，作為年節慰問受扶助家庭的禮物，楊澄源再慷慨捐贈10萬元，指定購買50份年菜，幫助家扶的兒童及家庭迎接溫馨年節。

此外，楊澄源為協助地方急難家庭度過年關，再加碼捐助金城鎮公所及金寧鄉公所各10萬元，款項將專門用於支持轄內急難貧困家庭，由金城鎮長李誠智和金寧鄉長楊忠俊代表接受捐款，並將善款分發給有需要的家庭。

除了慈善活動，楊澄源也關注宗親情誼的凝聚與會務發展，他此行偕同副理事長楊弈焜、秘書長楊若蓁以及大台中楊氏宗親，共同參加金門各董楊童宗親會的聯誼年會。活動吸引了后浦董楊童宗親會、官澳楊氏宗親會、湖美楊氏宗親會等多個地區宗親會熱情參與，場面熱鬧。楊澄源表示，宗親力量的凝聚是推動會務進步的重要基礎，期許各地宗親會在理監事的努力下更上一層樓。