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去年三颱重創北大武山 歷時半年元旦解封…莊主5點提醒山友

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
北大武山美麗與危險並存之夕陽之美。圖／取自農業部林業及自然保育署屏東分署北大武山資訊站臉書粉絲專頁
北大武山美麗與危險並存之夕陽之美。圖／取自農業部林業及自然保育署屏東分署北大武山資訊站臉書粉絲專頁

屏東縣北大武山海拔3092公尺，名列台灣五嶽之一，去年接連三颱來襲重創封山，歷時半年，北大武山今年2025年元旦重新開放，北大武山檜谷山莊管理員吳德發提醒山友們5個注意，體能、環境、觀念、心態、還是心態。

北大武山檜谷山莊管理員吳德發，在臉書粉專「農業部林業及自然保育署屏東分署北大武山資訊站」發文提醒山友們，北大武山元旦將重新開放，給山友的一些話，有5個注意。

吳德發說，「體能」，老手請將弱化的體能用一兩次的輕中行程恢復身體記憶（走到哪裡算哪裡），新手請確實了解北大武山需要的體能強度，「因為體能不足而發生的山難在北大武山比比皆是」。

吳德發說，「環境」，北大武山的濕滑不是浪得虛名（雖然現在是乾燥期），危崖峭壁也不是登山小白能輕鬆駕馭，「他是一座很容易摔倒卻又不能摔倒的山～知己知彼才能遊刃有餘」。

「觀念」，吳德發提醒，「上山可快下山得慢」，北大武山墜落幾乎都是發生在下山。上山時體能較好，上坡的姿勢不容易滑倒，下山體能容易軟腳，腳掌與步道接觸的角度容易滑倒。

吳德發說，正確使用登山杖，超陡坡、超滑面、高落差，請收杖降低重心，至少一手扶著固定支點，單點移動（三點不動一點動）下撤時，1.7公里 、6.3公里、 7.3公里、8.1公里，北大武山有超多這種地形。

「有繩索代表有危險，有繩網代表非常危險」，吳德發說，繩索可借力但不是拔河般使勁；看到繩網的前方跟繩網的後方危險依然存在，都要小心通行，真實案例在1.1公里繩網前墜落。

吳德發說，第四個是心態，所謂危險發生在看不到危險的地方，入山時請把謙卑這道護身符帶在身上，「山不用懂你，但你必須懂山」。

「五還是心態」，吳德發說，爬山是一種優質運動，爬越多賺越多；高繞不過增加10分鐘路程，不要想方設法想要縮短路程節省體能（那代表體能不夠），要想偷懶就失去登山的意義，不如走公園或在家睡覺就可以了。

屏東分署指出，北大武山2025年元旦重新開放，1月幾乎所有床位營位都滿，若沒有全滿也只剩零星位置。

內埔警方提醒，現為登山旺季，鑒於之前偶發山難事件，請登山愛好者應依規定合法申請入山，並請合法入山領隊或隊員需有基本救命術證照、攜帶定位功能器材、通訊設備、辦理登山保險等以符屏東縣登山活動管理自治條例規定，確保登山安全。

北大武山步道約1.9公里改線後，用小型拒馬阻隔原路線措施。圖／林保署屏東分署提供
北大武山步道約1.9公里改線後，用小型拒馬阻隔原路線措施。圖／林保署屏東分署提供
北大武山步道約1.9公里改線後，用小型拒馬阻隔原路線措施。圖／林保署屏東分署提供
北大武山步道約1.9公里改線後，用小型拒馬阻隔原路線措施。圖／林保署屏東分署提供
北大武山美麗與危險並存之1.1公里處繩網前跟繩網後危險依然存在。圖／取自農業部林業及自然保育署屏東分署北大武山資訊站臉書粉絲專頁
北大武山美麗與危險並存之1.1公里處繩網前跟繩網後危險依然存在。圖／取自農業部林業及自然保育署屏東分署北大武山資訊站臉書粉絲專頁

北大武山 屏東縣

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