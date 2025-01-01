去年三颱重創北大武山 歷時半年元旦解封…莊主5點提醒山友

屏東縣北大武山海拔3092公尺，名列台灣五嶽之一，去年接連三颱來襲重創封山，歷時半年，北大武山今年2025年元旦重新開放，北大武山檜谷山莊管理員吳德發提醒山友們5個注意，體能、環境、觀念、心態、還是心態。

北大武山檜谷山莊管理員吳德發，在臉書粉專「農業部林業及自然保育署屏東分署北大武山資訊站」發文提醒山友們，北大武山元旦將重新開放，給山友的一些話，有5個注意。

吳德發說，「體能」，老手請將弱化的體能用一兩次的輕中行程恢復身體記憶（走到哪裡算哪裡），新手請確實了解北大武山需要的體能強度，「因為體能不足而發生的山難在北大武山比比皆是」。

吳德發說，「環境」，北大武山的濕滑不是浪得虛名（雖然現在是乾燥期），危崖峭壁也不是登山小白能輕鬆駕馭，「他是一座很容易摔倒卻又不能摔倒的山～知己知彼才能遊刃有餘」。

「觀念」，吳德發提醒，「上山可快下山得慢」，北大武山墜落幾乎都是發生在下山。上山時體能較好，上坡的姿勢不容易滑倒，下山體能容易軟腳，腳掌與步道接觸的角度容易滑倒。

吳德發說，正確使用登山杖，超陡坡、超滑面、高落差，請收杖降低重心，至少一手扶著固定支點，單點移動（三點不動一點動）下撤時，1.7公里 、6.3公里、 7.3公里、8.1公里，北大武山有超多這種地形。

「有繩索代表有危險，有繩網代表非常危險」，吳德發說，繩索可借力但不是拔河般使勁；看到繩網的前方跟繩網的後方危險依然存在，都要小心通行，真實案例在1.1公里繩網前墜落。

吳德發說，第四個是心態，所謂危險發生在看不到危險的地方，入山時請把謙卑這道護身符帶在身上，「山不用懂你，但你必須懂山」。

「五還是心態」，吳德發說，爬山是一種優質運動，爬越多賺越多；高繞不過增加10分鐘路程，不要想方設法想要縮短路程節省體能（那代表體能不夠），要想偷懶就失去登山的意義，不如走公園或在家睡覺就可以了。

屏東分署指出，北大武山2025年元旦重新開放，1月幾乎所有床位營位都滿，若沒有全滿也只剩零星位置。