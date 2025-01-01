長庚接手高雄大同醫院履約10年 力拚升級重度級急救責任醫院

高雄市立大同醫院今天起由長庚醫療法人接手營運，不過今天尚未看診，明天才看診，已有民眾先來拿掛號單。高市府和長庚團隊上午11時舉行醫療服務合作計畫啟動典禮，市長陳其邁宣示打造大同成為重度級急救責任醫院，還請求希望可以快一點，能在合約保證期程提早一年或二年完成。

今啟動典禮上，包括長庚醫療財團法人董事長王瑞慧，衛福部林靜儀次長、健保署石崇良署長，立委許智傑、邱議瑩和高雄市議長康裕成及議員、里長，以及高雄市主要公私立醫院、醫學院、高雄縣市兩大醫師公會等超過200位來賓出席與會。

陳其邁致詞表示，長庚是南台灣最大急救醫療最重要的醫學中心，接手大同醫院後，一定可以嘉惠南台雄80萬市民對於重症急救和照護的需求，他說，高雄有4家重度級急救責任醫院，集中在北高雄，大同醫院將是第一家南高雄的重度級急救責任醫院。

陳其邁說，很感謝長庚接手大同醫院建置成重度級急救責任醫院，但請求希望可以再快一點，希望能在合約保證期程提早一年或二年完成，還笑稱議會監督很嚴格的。

他說到，王永慶董事長創辦長庚醫院，不是以賺錢為目的，從醫療本業營益率來看，並不是一家最賺錢醫院，以照顧中低收入戶民眾醫療需求，是醫者最高價值和信仰，不管有錢沒錢都能受到最好醫療照顧，長庚醫院在履行王永慶董事長創立長庚醫院為服務宗旨下，嘉惠了很多高雄、嘉義中南部地區民眾。

他提及長庚醫院與市府簽訂合約中，包括70 歲以上長輩急門診免掛號費，中低收入戶、身心障礙者免急門診掛號費和部分負擔，大家覺得好像錢沒有很多，但當年紀大的長輩身上有一、兩個慢性病，這對普通或中低收入戶來說就是沉重負擔，也再次感謝長庚對經濟弱勢最大的幫忙。

他說，在落實公衛責任和社區結合部分，長庚已跟在地里長座談，也深刻了解基層醫療需求，不管是日照中心、C級巷弄長照站和社區關懷據點等，希望盡速無縫接軌，提高服務品質，長庚接手大同醫院10年時間，期許大同醫院成為平民醫院。

陳其邁又重提疫情期間，醫療同仁都很辛苦，最讓他感動是一幕是市立民生醫院，當時好像野戰醫院一樣，其他醫院都收滿了，民生醫院整棟大樓每一層全都開闢成隔離病房，可以想像在疫情嚴重期間，當人民需要的時候，市立醫院角色是多麼沉重，看到醫護在裡面拚命，看了都會感動流下淚來。

陳其邁期許大同醫院做為市立醫院所扮演的角色，在高醫15年深耕讓大同醫院成為評價很好的醫院，長庚接手後繼續深化服務品質，照顧南高雄市民健康。

新任大同醫院院長林孟志說，感謝高醫體系在過去15年的深耕努力，及奠定大同醫院良好的醫療與社區服務基礎，未來長庚醫療體系將在此基礎上，繼續推動前進，爭取市民最大利益，照顧好市民健康、長輩弱勢就醫權益。

長庚表示，大同醫院首重強化重度級緊急醫療能力，以目前高雄長庚擁有高屏區最多急診專科醫師，超過40位，且為南部動脈血栓移除治療量最大醫院，每年個案量將近200例。

另在重症早產新生兒照護，高雄長庚也是南部唯一兒童重症轉運團隊，為外接量最多的新生兒轉運中心，每年逾200人，未來預計每年投入6千萬元至1億元，分階段將大同醫院提升為「重度級」急救責任醫院，打造成為高雄市四家（準）醫學中心之外第一家重度級急救責任市立醫院。

2025年1月份門診表已開放網路掛號，2月份門診表也將於1月3日公布，未來將陸續增設超過50個醫療專科與特色門診，並依實際掛號人數與病患需求，即時動態調整開診科別、時段與診數。