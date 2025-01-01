迎接114年 金門五鄉鎮同步升旗健走送禮券吸引民眾參與

今天是2025年的第一天，金門縣五鄉鎮同步舉行升旗暨全民健走活動，迎接嶄新的2025蛇年，象徵智慧與靈動的新開始。各鄉鎮活動以升旗儀式揭開序幕，緊接著展開健走行程，數千鄉親在寒風中齊聚一堂，展現金門人的朝氣與凝聚力。

今天上午6時許，金門五鄉鎮同步舉行升旗典禮暨元旦健走，金門縣副縣長李文良、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、金城鎮長李誠智、金城鎮代表會主席郭永隆等人，都前往金城鎮的縣立體育場參加。

李文良代表縣長陳福海主持2025金城區元旦升旗暨健走活動，他在致詞時表示，在這個象徵新開始的重要日子裡，全縣各鄉鎮同步舉辦全民健走活動，透過推廣全民運動，讓每位鄉親都能愛上運動，隨時隨地享受運動的樂趣，實現「金門運動島」的美好願景。他表示，希望藉由健走活動，展現金門人的朝氣與活力，共同營造健康、充實的生活方式，以昂揚的姿態及精神迎接新年，這不僅是一個嶄新的起點，更是一個充滿希望的契機。他也期盼透過五鄉鎮聯合舉行的升旗典禮，凝聚鄉親們的愛鄉愛國的力量，一起攜手邁進2025年，迎向健康、幸福與美好的未來。

此外，五鄉鎮同步辦升旗，讓了吸引民眾參與，各鄉鎮也挖空心思準備好禮贈送給參與的民眾，其中金城鎮、金湖鎮與金沙鎮、烈嶼鄉幾乎「有志一同」都送100元的超商卡或禮券、金寧鄉則送出T恤，讓不少民眾都說，還是「禮券最實用」，每個鄉鎮都吸引上千人參與。

此外，金湖鎮升旗活動於金湖國小舉行，由鎮長陳文顧主持，1800多位鄉親參與，場面壯觀，升旗後，健走活動沿途手持小國旗，形成壯麗的旗海景象。陳文顧強調，蛇年象徵智慧與希望，鎮公所將不遺餘力服務鎮民，攜手迎接美好未來。鎮民代表會主席蔡乃靖也感謝鄉親熱情參與，呼籲以健康生活迎接新年。

金寧鄉活動以「綻放金寧」為主題，在清晨6時30分在鄉公所廣場舉行升旗典禮，由鄉長楊忠俊主持，活動吸引大批鄉親、學生及駐軍參加，共同唱國歌、向國旗致敬，迎接新年的第一道曙光。楊忠俊表示，金寧鄉在過去一年推動多項建設，包括道路改善、農地重劃及自行車道開闢，未來將持續提升交通便捷性與社會服務，期許鄉民蛇年行大運。隨後的健走活動從鄉公所出發，路線環繞鄉內多個村落，並提供運動衫與暖心茶飲，讓鄉親感受到政府的貼心安排。