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屏東市公所元旦健行人潮爆量 紀念背包供不應求即刻加碼

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市公所舉辦元旦升旗典禮暨健走，吸引逾萬人參與，人潮爆量，市公所以往準備紀念毛巾，今年改送紀念後背包，深受民眾喜愛，現場供不應求，緊急改發兌換券。圖／屏東市公所提供
屏東市公所舉辦元旦升旗典禮暨健走，吸引逾萬人參與，人潮爆量，市公所以往準備紀念毛巾，今年改送紀念後背包，深受民眾喜愛，現場供不應求，緊急改發兌換券。圖／屏東市公所提供

屏東市公所舉辦元旦升旗典禮暨健走，吸引逾萬人參與，人潮爆量，市公所以往都是準備紀念毛巾，今年改送紀念後背包，深受民眾喜愛，現場供不應求，緊急改發兌換券，市公所表示，要求廠商緊急製作，讓參與民眾獲得紀念品。

今天清晨6點半舉行升旗典禮，之後展開健行，超過萬人齊步走，全程約4公里健行，由屏東市台糖街出發，沿途行經縣民公園 4 號入口、殺蛇溪右岸、地坑、雙園遊憩、秘境花園、地景劇場、地標塔、沿殺蛇溪右岸等地，最後再回到台糖街。

走完全程的民眾，獲得市公所特製健走實用後背包，以往都是發送毛巾，這次改送後背包，詢問度高超，吸引民眾踴躍參與。

市公所指出，超過市公所原先預估贈品數量，導致部分民眾未領到後背包，市公所感謝體諒，緊急改發兌換券，並承諾要求廠商緊急製作，定會讓所有參與民眾皆能獲得紀念品，屆時請民眾憑兌換券至市公所領取。後續訊息民眾可隨時關注市公所官網及臉書粉絲專頁。

屏東市公所舉辦元旦升旗典禮暨健走，吸引逾萬人參與，人潮爆量，市公所以往準備紀念毛巾，今年改送紀念後背包，現場供不應求，緊急改發兌換券。記者劉星君／攝影
屏東市公所舉辦元旦升旗典禮暨健走，吸引逾萬人參與，人潮爆量，市公所以往準備紀念毛巾，今年改送紀念後背包，現場供不應求，緊急改發兌換券。記者劉星君／攝影

元旦升旗 屏東

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