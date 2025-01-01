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2025年元旦17對新人舉辦佛化婚禮 許諾「永結同心」

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
17對新人今天在佛光山佛陀紀念館大覺堂舉辦佛化婚禮，在佛前許下永結同心的諾言。記者王勇超／攝影
17對新人今天在佛光山佛陀紀念館大覺堂舉辦佛化婚禮，在佛前許下永結同心的諾言。記者王勇超／攝影

國際佛光會中華總會今天在佛光山佛陀紀念館大覺堂，隆重舉辦2025年「百年好合」佛化婚禮暨菩提眷屬祝福禮」，17對新人在307對菩提眷屬及超過1200名觀禮者見證下，共同宣示並交換信物，許諾會永結同心。喜氣洋洋的婚禮和祝福禮，讓2025年的第一天有了美好幸福的開端。

元旦佛化婚禮由佛光山住持心保和尚擔任證婚人，眾多法師引領新人及菩提眷屬，在三寶之前締結良緣。主婚人國際佛光會榮譽總會長吳伯雄、戴美玉伉儷，介紹人國際佛光會世界總會副總會長劉招明、陳秋琴伉儷。

新人共同宣誓，在佛前許下永結同心的諾言，菩提眷屬宣誓繼續愛家護教、共成佛道，「執子之手，與子偕老」。現場還有可愛的小花童、充滿喜氣的布置，以及「佛化婚禮祝福歌」，祝願在這美景良辰，吉慶佳期，有情人成眷屬，佛化的婚姻幸福無比。

佛光山開山祖師星雲大師倡導佛化婚禮，也曾擔任證婚人，大師期勉新人，婚姻雖如世事無常，但只要有不變的愛情，「以愛贏得愛」，所有難題都能迎刃而解。也勉勵菩提眷屬用無限的愛情，承擔生活的酸甜苦辣；用佛教信仰，昇華夫妻感情。

新人當中，有父母同時參加菩提眷屬，印證佛化家庭是美滿幸福的保證，同時看到信仰與傳承的力量。

每年元旦舉行的「佛化婚禮暨菩提眷屬祝福禮」，吸引眾多海內外有情人參加，開年第一天就沐浴在佛陀的慈光中，發願永結同心，在人生的道路上攜手扶持，共創幸福美滿。敬邀媒體朋友蒞臨採訪，一同給予最誠摯的祝福。

國際佛光會榮譽總會長吳伯雄、戴美玉伉儷今天擔任佛化婚禮主婚人。記者王勇超／攝影
國際佛光會榮譽總會長吳伯雄、戴美玉伉儷今天擔任佛化婚禮主婚人。記者王勇超／攝影
佛化婚禮的新人在佛前許下永結同心的諾言，「執子之手，與子偕老」。記者王勇超／攝影
佛化婚禮的新人在佛前許下永結同心的諾言，「執子之手，與子偕老」。記者王勇超／攝影
國際佛光會中華總會今天在佛光山佛陀紀念館大覺堂，隆重舉辦2025年「百年好合」佛化婚禮暨菩提眷屬祝福禮」。記者王勇超／攝影
國際佛光會中華總會今天在佛光山佛陀紀念館大覺堂，隆重舉辦2025年「百年好合」佛化婚禮暨菩提眷屬祝福禮」。記者王勇超／攝影

佛光山佛陀紀念館 元旦 婚禮 新人

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