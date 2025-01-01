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澎湖縣縣政府升旗慶祝2025年元旦 陳光復：祝國運院昌隆

聯合報／ 記者王勇超／澎湖即時報導
澎湖縣長陳光復今天上午參加元旦升旗活動。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣長陳光復今天上午參加元旦升旗活動。圖／澎湖縣政府提供

澎湖縣政府今天在縣府廣場舉行元旦升旗典禮暨慢跑活動，活動現場吸引1000餘名來自機關、學校、事業單位及社團、鄉親的積極參與，縣長陳光復與他們一起迎接2025年美好的第一天，並祝願國運昌隆，風調雨順，人人幸福美滿。

升旗典禮前，先由陸軍澎湖防衛指揮部帶來慷慨激昂的戰鼓表演，彰顯軍人的氣概；菓葉社區則由阿公阿嬤們演出生動有趣的「菓葉ㄟ素蘭小姐要出嫁」，吸引眾人目光；而好娛樂創意舞蹈工作室充滿活力的熱舞表演，營造出濃厚的節慶氛圍。升旗典禮由國立澎湖海事高級水產職業學校演奏國歌，並由菊之音小型表演歌劇坊領唱，振奮人心。

陳光復說，元旦是全新的開始，今天大家齊聚一堂，不僅是為了慶祝新年的到來，更是為了展現我們的凝聚力與活力。他感謝所有為澎湖這塊土地努力的人，並呼籲大家用感恩、祝福、盼望的心繼續攜手共進，為家鄉的繁榮與幸福共同努力。

陳光復表示，2年來，縣府團隊努力打拚，積極減債，將地方稅收全用在社會福利，從嬰兒出生到幼兒、國小、大專生到年老長者，給予全齡照護，同時落實各項地方建設，成就「幸福的城市，快樂的鄉親」，他期許澎湖越來越進步、繁榮。

典禮後展開慢跑，活動路線從縣府出發，途經民族路、中山路與中正路，最後回到縣府。參與者們在寒冷的元旦清晨，秉持著「全民齊心向前跑」的精神，迎著晨曦，活力滿滿地展開新年的第一場運動，大家在跑步中增進健康，展現新年熱情、團結一心的精神。

澎湖縣政府今天在縣府廣場舉行元旦升旗典禮暨慢跑活動。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣政府今天在縣府廣場舉行元旦升旗典禮暨慢跑活動。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣長陳光復今天上午致詞表示，他感謝所有為澎湖這塊土地努力的人，並呼籲大家用感恩、祝福、盼望的心繼續攜手共進。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣長陳光復今天上午致詞表示，他感謝所有為澎湖這塊土地努力的人，並呼籲大家用感恩、祝福、盼望的心繼續攜手共進。圖／澎湖縣政府提供

元旦升旗 澎湖縣 陳光復

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