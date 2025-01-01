快訊

台南跨年晚會插曲？空飄氣球綁布條「交出監視器」 施放者身分曝

NBA／40歲第一戰不敵騎士 詹姆斯頭也不回閃人

平底鍋很美但不實用？廚師分享自身用4款廚具經驗「不值得買」

澎湖元旦升旗慢跑 陳光復：打造澎湖為幸福城市

中央社／ 澎湖縣1日電

澎湖縣陳光復今天在元旦升旗典禮暨慢跑活動表示，澎湖福利好、建設多及債務減少，感謝各界攜手為澎湖發展努力，盼建設澎湖成為幸福城市、縣民都是快樂鄉親。

澎湖各界元旦升旗典禮暨慢跑活動，今天上午在縣府廣場舉辦，陳光復、議長陳毓仁、澎防部指揮官郭俊德中將、政戰處主任許力仁等出席，包括縣府團隊與議會議員及1500餘名民眾參與，場面歷年來最盛大，其中還有澎湖溜冰團體30名大小朋友，穿著溜冰鞋方式參加慢跑，最為特別，引人注目。

陳光復表示，今天是114年元旦，以祝福、盼望與祈願祝福國家國運昌隆、澎湖鄉親幸福美滿，感謝所有夥伴為國家、為澎湖發展，共同攜手努力打拚，尤其澎湖一年稅收6億餘元，全數作為鄉親福利，單單在福利支出就要7億餘元，期望打造澎湖成為幸福城市。

陳毓仁則感謝縣府全力推動縣政各建設，為鄉親福祉而努力，議會會給予支持，讓澎湖未來更好。

澎湖各界元旦升旗典禮暨慢跑活動，包括澎防部鎮疆戰鼓、菓葉社區、好娛樂創意舞蹈等表演率先暖場，在菊之音歌劇坊領唱下完成升旗，1500多名大小民眾在陳光復等人鳴槍後進行市區慢跑，其中30個大小朋友穿著溜冰鞋方式參加慢跑，格外引人注目。

元旦升旗 澎湖縣 陳光復

延伸閱讀

澎湖跨年晚會勁歌熱舞 2000名民眾熱情參與

影／澎湖跨海大橋「大行軍」 逆風推動冬季觀光旅遊

澎湖縣長陳光復就職2周年 有效減債實現公共債務歸零

就職2週年承諾 陳光復：澎湖好政 幸福達陣

相關新聞

市立大同醫院經營權交接完成 高市衛生局：持續推動市醫改革

高雄市衛生局今天啟動與長庚醫療法人的市立大同醫院醫療合作案，提供24小時的心導管、接生與兒科專科急診服務，衛生局指出，大...

迎接114年 金門五鄉鎮同步升旗健走送禮券吸引民眾參與

今天是2025年的第一天，金門縣五鄉鎮同步舉行升旗暨全民健走活動，迎接嶄新的2025蛇年，象徵智慧與靈動的新開始。各鄉鎮...

屏東市公所元旦健行人潮爆量 紀念背包供不應求即刻加碼

屏東市公所舉辦元旦升旗典禮暨健走，吸引逾萬人參與，人潮爆量，市公所以往都是準備紀念毛巾，今年改送紀念後背包，深受民眾喜愛...

2025年元旦17對新人舉辦佛化婚禮 許諾「永結同心」

國際佛光會中華總會今天在佛光山佛陀紀念館大覺堂，隆重舉辦2025年「百年好合」佛化婚禮暨菩提眷屬祝福禮」，17對新人在3...

澎湖縣縣政府升旗慶祝2025年元旦 陳光復：祝國運院昌隆

澎湖縣政府今天在縣府廣場舉行元旦升旗典禮暨慢跑活動，活動現場吸引1000餘名來自機關、學校、事業單位及社團、鄉親的積極參...

影／生命鬥士秦良丰元旦領唱國歌 陳其邁讚「勇敢的高雄人」

迎接蛇年，高雄市各界今早在市立文化中心廣場舉辦元旦升旗典禮，今年特別邀請「生命鬥士」秦良丰領唱國歌及八一氣爆傷友與會，清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。