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市立大同醫院經營權交接完成 高市衛生局：持續推動市醫改革

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市立大同醫院。圖／本報資料照片
高雄市立大同醫院。圖／本報資料照片

高雄市衛生局今天啟動與長庚醫療法人的市立大同醫院醫療合作案，提供24小時的心導管、接生與兒科專科急診服務，衛生局指出，大同醫院將分階段完成「重度級緊急醫療能力」，並於明年導入「達文西機械手臂」手術系統，提供準醫學中心級醫療服務。

衛生局表示，2000年起委託財團法人私立高雄醫學大學經營合約期滿，感謝高醫大法人15年來的經營，奠定堅實基礎，今起由長庚接手。

昨天衛生局派出16人交接小組監督，完成高醫大法人與長庚法人雙方實質交接程序，並依既定促參合約點交超過8千項財產、超過92萬筆病歷資料返還市府，高醫大、長庚雙方法人均充分參與研商，歷經16次對接會議確認整體程序對接無誤後，由雙方白班至小夜班醫護團隊進入實質交接。

長庚醫護團隊350人與高醫醫護團隊160人，亦共完成11床重症加護住院病患、3床外科一般住院病患、47床內科一般病患以及20床急診觀察病患與軟硬體各項設置交接工作。

昨晚23時45分，交接小組偕高醫大、長庚團隊再進行最後一次交接確認程序，完成點交急性一般病床336床、加護病床45床、急診觀察床40床、手術恢復床8床、嬰兒病床10床、血液透析床57床、負壓隔離病床10床及相關設置符合標準。

衛生局強調，因應區域超高齡化社會人口結構，照顧南高雄80萬人口，未來持續推動市醫改革，落實大同醫院發展急重症醫療專科、智慧醫療、尖端醫療技術、深耕長照業務與社區公衛醫療責任。

衛生局 長庚 高雄市

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