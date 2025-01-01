影／生命鬥士秦良丰元旦領唱國歌 陳其邁讚「勇敢的高雄人」

迎接蛇年，高雄市各界今早在市立文化中心廣場舉辦元旦升旗典禮，今年特別邀請「生命鬥士」秦良丰領唱國歌及八一氣爆傷友與會，清晨涼風中激勵大家熱情，市陳其邁指從他們的生命韌性，證實大家都是「勇敢的高雄人」。

陳其邁會前受訪表示，高雄正面臨轉型關鍵期，台積電等高科技廠商陸續進駐，高雄今年將進入「大投資、大發展」的時代，希望加速整個城市數位及淨零轉型，加快高雄進步的腳步。

高雄市議會與市府聯手主辦的元旦升旗典禮，以「未來高雄 無限共創」為主題，並以插畫家馬里斯設計的「蛇與太陽結合」的圖像進行延伸，代表著智慧與力量的融合。

現場由雄女樂儀隊及雄商樂旗隊揭開序曲，海軍陸戰隊樂儀隊演示陸戰槍法，博得滿喝采。並邀生命鬥士秦良丰與獲全國音樂比賽特優的四維國小合唱團領唱國歌，全場士氣激昂。上千民眾扶老攜幼參加，不少人自備小國旗在現場揮舞，搖成一片旗海。

陳其邁市長說，過去一年高雄遭遇很多挑戰，凱米與山陀兒颱風破紀錄的風雨，重擊高雄交通及農漁產，但大家在最短時間恢復城市的生活，一名老闆說要拯救我最愛的高雄，主動移除路樹恢復市容，這就是「高雄人精神」，無論人在何方，只要家鄉有需要，不管多大的困難都會用行動克服， 與故鄉高雄同在。

陳其邁也特別提及領唱國歌的秦良丰，指秦在漢光演習跳傘遭逢意外，從130層高樓墜下，經漫長復健，如今投入醫院的心輔工作，在他們身上看到無比強韌的生命力與意志力，向世界證明，高雄是偉大的城市，是勇敢的高雄人。

未來的日子一樣充滿喜怒哀樂與各式挑戰，但每個挑戰都是讓高雄更加進步的機緣，府會一定會攜手同心讓高雄更好。

主辦單位今年也循例發放 5000張一卡通紀念卡， 次由插畫家馬里斯設計，以童趣的生肖蛇為主要元素，搭配五彩繽紛的花卉、彩虹、蝴蝶、小鳥等圖案，卡面生機盎然。