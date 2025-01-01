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墾丁龍磐公園千人迎曙光 雲層厚遮日出大景

中央社／ 屏東縣1日電

熱門迎曙光景點屏東墾丁龍磐公園，今天凌晨起陸續湧入人潮，上千人在強風中等待2025年第1道曙光。今年日出約在6時34分，雲層厚惜未出大景，民眾仍歡樂拍照留念。

依台北天文館曙光地圖資訊，台灣本島最早日出地點在鵝鑾鼻燈塔，時間為早上6時34分24秒。

熱門迎曙光景點龍磐公園今天凌晨即陸續湧入人潮，由於今年屏東縣政府跨年活動移師佳樂水風景區，龍磐公園週遭沒有實施交管，佳鵝公路旁停放車輛綿延逾2公里，不少民眾在約19度氣溫中，一邊對抗7級陣風、一邊走到觀景地點。

天將亮時，龍磐公園已有上千人面朝巴士海峽，準備記錄第1道曙光。不過今天雲層厚，6時許天色漸亮仍未見曙光，僅有柔和晨光均勻灑在巴士海峽。遊客興致不減，紛紛拿起手機記錄2025年首日景色。

從台南新營專程前來的陳姓女子告訴中央社記者，每年一起跨年是她與一群朋友維持10幾年的傳統，以往多在室內迎新年，今年首度來到龍磐草原。雖然沒有看到日出，但與朋友們用手機燈模擬日出拍攝效果也十分有趣，重要的是與身邊好友一起共度的時光。

李姓高中生表示，跟著朋友從台北下來，朋友開了7小時的車，即使沒看到曙光，熱血衝到龍磐公園仍是很值得的體驗。

墾丁 屏東縣政府 景點 迎曙光

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