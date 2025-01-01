快訊

他氣買好市多新滑鼠發現少1物「是退貨品嗎」 專業人路過回應糗大了

空拍看台灣／元旦登高望遠 高雄旗尾山低空雲瀑宛如仙境

聽新聞
0:00 / 0:00

空拍看台灣／元旦登高望遠 高雄旗尾山低空雲瀑宛如仙境

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
每年秋冬季節高雄旗尾山經常出現季節限定的雲海瀑布美景，有時還會出現罕見的觀音圈美景。記者劉學聖／攝影
每年秋冬季節高雄旗尾山經常出現季節限定的雲海瀑布美景，有時還會出現罕見的觀音圈美景。記者劉學聖／攝影

每年的冬季11月至隔年2月底位於高雄的旗山小百岳—旗尾山，就會出現許多追逐低空雲海的登山客，要來朝聖這裡傳說中的雲海瀑布美景，只要是冷鋒過境濕度較高的清晨，就有很大的機會看到壯闊雲海雲瀑，站在山頂望向四周360度一覽無遺的無敵遼闊視野，氣勢磅礡的雲瀑在眼前奔騰而下，在虛幻飄渺的雲瀑光影變化中，成了有如人間仙境般的秋冬限定夢幻美景，最近這樣的美景在網路傳開後爆紅，每到假日山下車位更是一位難求，旗尾山是南部著名小百岳，又有絕佳的視野與景色，成為愛好登山人士的最佳休閒去處。

旗尾山位於旗山溪的東側，海拔318公尺，屬於玉山山脈的尾脈，數百年前即以「旗尾秋蒐」之景色入列清代台邑八景，也是當今台灣小百岳之一，因山頂地形成鋸齒狀，恰似清朝的三角蛟龍旗，故稱為旗尾山，與旗山溪另一端的鼓山，形成「旗鼓相當」之勢，是旗山區地名的由來。要登上旗尾山有三處登山口，其中第一、第二登山口都是有些難度的荒野畸石路比較溼滑，有不少拉繩大跨距的原始山徑，需要手腳並用，建議新手前往第三登山口起登，路面是較為好走的水泥鋪面，只要走上941階的階梯即可攻頂， 但有傾斜45度角及稍有間距的階梯行走還是要留意。此外從旗尾山加碼走靈山、月光山，就是很有名的旗靈月縱走，一路稜線上有些起伏很適合練腳力過地形，下山還可以去旗山老街逛逛，蠻推薦的一日郊山行程。

如果是要來朝聖傳說中的低空雲瀑美景，則要起大早約清晨五點開始攀登，大約四十分鐘到達山頂，稍事休息等待東方日出後雲海美景就會逐漸出現，攝影愛好者建議想要觀賞這項秋冬限定的美景，可以挑大雨過後的隔日晴朗清晨，此時水氣豐厚，比較有機會欣賞到壯觀的雲海或雲瀑，尤其當地挺拔的山脈地形和上升的水氣，交融成獨特的「雲瀑」之象，壯美的低海拔雲海，眼前煙雲繚繞彷彿成了美麗的山水畫，有時還會有少見的觀音圈美景出現，當地蘇姓山友表示，旗尾山景色壯麗風景優美，相關單位可以考慮在旗尾山祠屋頂架設直播攝影機，讓民眾能夠即時欣賞美景，不用上山就能觀賞壯闊雲海。

追逐旗尾山低空雲海需清晨摸黑上山，必備登山杖與頭燈。記者劉學聖／攝影
追逐旗尾山低空雲海需清晨摸黑上山，必備登山杖與頭燈。記者劉學聖／攝影
每年秋冬季節高雄旗尾山會出現許多追逐低空雲海的登山客，要來朝聖這裡傳說中的雲海瀑布美景。記者劉學聖／攝影
每年秋冬季節高雄旗尾山會出現許多追逐低空雲海的登山客，要來朝聖這裡傳說中的雲海瀑布美景。記者劉學聖／攝影
每年秋冬季節高雄旗尾山會出現許多追逐低空雲海的登山客，要來朝聖這裡傳說中的雲海瀑布美景。記者劉學聖／攝影
每年秋冬季節高雄旗尾山會出現許多追逐低空雲海的登山客，要來朝聖這裡傳說中的雲海瀑布美景。記者劉學聖／攝影
每年秋冬季節高雄旗尾山會出現許多追逐低空雲海的登山客，要來朝聖這裡傳說中的雲海瀑布美景。記者劉學聖／攝影
每年秋冬季節高雄旗尾山會出現許多追逐低空雲海的登山客，要來朝聖這裡傳說中的雲海瀑布美景。記者劉學聖／攝影
每年秋冬季節高雄旗尾山會出現許多追逐低空雲海的登山客，要來朝聖這裡傳說中的雲海瀑布美景。記者劉學聖／攝影
每年秋冬季節高雄旗尾山會出現許多追逐低空雲海的登山客，要來朝聖這裡傳說中的雲海瀑布美景。記者劉學聖／攝影
旗尾山三角點有一座旗尾山祠，外型據說是仿造台北中正紀念堂建築而成。記者劉學聖／攝影
旗尾山三角點有一座旗尾山祠，外型據說是仿造台北中正紀念堂建築而成。記者劉學聖／攝影
每年秋冬季節高雄旗尾山會出現許多追逐低空雲海的登山客，要來朝聖這裡傳說中的雲海瀑布美景。記者劉學聖／攝影
每年秋冬季節高雄旗尾山會出現許多追逐低空雲海的登山客，要來朝聖這裡傳說中的雲海瀑布美景。記者劉學聖／攝影
每年秋冬季節高雄旗尾山經常出現季節限定的雲海瀑布美景，有時還會出現罕見的觀音圈美景。記者劉學聖／攝影
每年秋冬季節高雄旗尾山經常出現季節限定的雲海瀑布美景，有時還會出現罕見的觀音圈美景。記者劉學聖／攝影
每年秋冬季節高雄旗尾山會出現許多追逐低空雲海的登山客，要來朝聖這裡傳說中的雲海瀑布美景。記者劉學聖／攝影
每年秋冬季節高雄旗尾山會出現許多追逐低空雲海的登山客，要來朝聖這裡傳說中的雲海瀑布美景。記者劉學聖／攝影
每年秋冬季節高雄旗尾山會出現許多追逐低空雲海的登山客，要來朝聖這裡傳說中的雲海瀑布美景。記者劉學聖／攝影
每年秋冬季節高雄旗尾山會出現許多追逐低空雲海的登山客，要來朝聖這裡傳說中的雲海瀑布美景。記者劉學聖／攝影
每年秋冬季節高雄旗尾山會出現許多追逐低空雲海的登山客，要來朝聖這裡傳說中的雲海瀑布美景。記者劉學聖／攝影
每年秋冬季節高雄旗尾山會出現許多追逐低空雲海的登山客，要來朝聖這裡傳說中的雲海瀑布美景。記者劉學聖／攝影
每年秋冬季節高雄旗尾山經常出現季節限定的雲海瀑布美景，有時還會出現罕見的觀音圈美景。記者劉學聖／攝影
每年秋冬季節高雄旗尾山經常出現季節限定的雲海瀑布美景，有時還會出現罕見的觀音圈美景。記者劉學聖／攝影
每年秋冬季節高雄旗尾山會出現許多追逐低空雲海的登山客，要來朝聖這裡傳說中的雲海瀑布美景。記者劉學聖／攝影
每年秋冬季節高雄旗尾山會出現許多追逐低空雲海的登山客，要來朝聖這裡傳說中的雲海瀑布美景。記者劉學聖／攝影
每年秋冬季節高雄旗尾山經常出現季節限定的雲海瀑布美景，有時還會出現罕見的觀音圈美景。記者劉學聖／攝影
每年秋冬季節高雄旗尾山經常出現季節限定的雲海瀑布美景，有時還會出現罕見的觀音圈美景。記者劉學聖／攝影
每年秋冬季節高雄旗尾山會出現許多追逐低空雲海的登山客，要來朝聖這裡傳說中的雲海瀑布美景。記者劉學聖／攝影
每年秋冬季節高雄旗尾山會出現許多追逐低空雲海的登山客，要來朝聖這裡傳說中的雲海瀑布美景。記者劉學聖／攝影
每年秋冬季節高雄旗尾山會出現許多追逐低空雲海的登山客，要來朝聖這裡傳說中的雲海瀑布美景。記者劉學聖／攝影
每年秋冬季節高雄旗尾山會出現許多追逐低空雲海的登山客，要來朝聖這裡傳說中的雲海瀑布美景。記者劉學聖／攝影
每年秋冬季節高雄旗尾山會出現許多追逐低空雲海的登山客，要來朝聖這裡傳說中的雲海瀑布美景。記者劉學聖／攝影
每年秋冬季節高雄旗尾山會出現許多追逐低空雲海的登山客，要來朝聖這裡傳說中的雲海瀑布美景。記者劉學聖／攝影
旗尾山三角點有一座旗尾山祠，外型據說是仿造台北中正紀念堂建築而成。記者劉學聖／攝影
旗尾山三角點有一座旗尾山祠，外型據說是仿造台北中正紀念堂建築而成。記者劉學聖／攝影
每年秋冬季節高雄旗尾山會出現許多追逐低空雲海的登山客，要來朝聖這裡傳說中的雲海瀑布美景。記者劉學聖／攝影
每年秋冬季節高雄旗尾山會出現許多追逐低空雲海的登山客，要來朝聖這裡傳說中的雲海瀑布美景。記者劉學聖／攝影

山友 景點 空拍 高雄市

延伸閱讀

發展低空經濟 上海6國企投入9億元合組公司

低空經濟蓬勃…無人機飛手熱門 培訓、考20證升溫

發展低空經濟 上海6國企合組公司

影／全聯倉儲大火多人待援 空拍待援者困頂樓畫面曝

相關新聞

空拍看台灣／元旦登高望遠 高雄旗尾山低空雲瀑宛如仙境

每年的冬季11月至隔年2月底位於高雄的旗山小百岳—旗尾山，就會出現許多追逐低空雲海的登山客，要來朝聖這裡傳說中的雲海瀑布...

追第一道曙光 佳樂水風景區元旦迎接曙光路跑

今天是元旦，2025年全台首場路跑就在國境之南，「2025風域曙光路跑活動」元旦清晨舉行，近千人湧入佳樂水風景區，槍鳴聲...

影／屏東市元旦升旗健行 建國實小師生Cosplay新年期許

今天是元旦，屏東市公所舉辦元旦升旗健行，屏東市公所清晨5時許，公所廣場前齊聚人潮，屏東市建國實驗小學受邀擔任護旗、升旗手...

最後一夜！高雄市立大同醫院經營權易主 高醫深夜告別趴道再見　

高雄市立大同醫院經營權易主，今天起由長庚醫療法人接手。經營大同醫院15年的高醫大順利完成交接，交棒長庚團隊，昨晚最後一夜...

高雄250秒「亞灣跨年煙火」 陳其邁：迎向下個建市百年

揮別2024，迎接2025嶄新一年！高雄市長陳其邁率市府登上跨年舞台，和立委林岱樺、許智傑、高雄市議員等人，與市民一同跨...

徐佳瑩高雄跨年唱「APT、姊姊」融合版 迎接250秒煙火

2025高雄跨年晚會在夢時代開唱，除了K-POP天團2NE1的成員SANDARA PARK開唱經典歌曲之外，歌后徐佳瑩將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。