空拍看台灣／元旦登高望遠 高雄旗尾山低空雲瀑宛如仙境

每年的冬季11月至隔年2月底位於高雄的旗山小百岳—旗尾山，就會出現許多追逐低空雲海的登山客，要來朝聖這裡傳說中的雲海瀑布美景，只要是冷鋒過境濕度較高的清晨，就有很大的機會看到壯闊雲海雲瀑，站在山頂望向四周360度一覽無遺的無敵遼闊視野，氣勢磅礡的雲瀑在眼前奔騰而下，在虛幻飄渺的雲瀑光影變化中，成了有如人間仙境般的秋冬限定夢幻美景，最近這樣的美景在網路傳開後爆紅，每到假日山下車位更是一位難求，旗尾山是南部著名小百岳，又有絕佳的視野與景色，成為愛好登山人士的最佳休閒去處。

旗尾山位於旗山溪的東側，海拔318公尺，屬於玉山山脈的尾脈，數百年前即以「旗尾秋蒐」之景色入列清代台邑八景，也是當今台灣小百岳之一，因山頂地形成鋸齒狀，恰似清朝的三角蛟龍旗，故稱為旗尾山，與旗山溪另一端的鼓山，形成「旗鼓相當」之勢，是旗山區地名的由來。要登上旗尾山有三處登山口，其中第一、第二登山口都是有些難度的荒野畸石路比較溼滑，有不少拉繩大跨距的原始山徑，需要手腳並用，建議新手前往第三登山口起登，路面是較為好走的水泥鋪面，只要走上941階的階梯即可攻頂， 但有傾斜45度角及稍有間距的階梯行走還是要留意。此外從旗尾山加碼走靈山、月光山，就是很有名的旗靈月縱走，一路稜線上有些起伏很適合練腳力過地形，下山還可以去旗山老街逛逛，蠻推薦的一日郊山行程。

如果是要來朝聖傳說中的低空雲瀑美景，則要起大早約清晨五點開始攀登，大約四十分鐘到達山頂，稍事休息等待東方日出後雲海美景就會逐漸出現，攝影愛好者建議想要觀賞這項秋冬限定的美景，可以挑大雨過後的隔日晴朗清晨，此時水氣豐厚，比較有機會欣賞到壯觀的雲海或雲瀑，尤其當地挺拔的山脈地形和上升的水氣，交融成獨特的「雲瀑」之象，壯美的低海拔雲海，眼前煙雲繚繞彷彿成了美麗的山水畫，有時還會有少見的觀音圈美景出現，當地蘇姓山友表示，旗尾山景色壯麗風景優美，相關單位可以考慮在旗尾山祠屋頂架設直播攝影機，讓民眾能夠即時欣賞美景，不用上山就能觀賞壯闊雲海。