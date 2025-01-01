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影／屏東市元旦升旗健行 建國實小師生Cosplay新年期許

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
2025元旦，屏東市公所舉辦元旦升旗健行，屏東市長周佳琪鳴槍後開始健行。記者劉星君／攝影
2025元旦，屏東市公所舉辦元旦升旗健行，屏東市長周佳琪鳴槍後開始健行。記者劉星君／攝影

今天是元旦，屏東市公所舉辦元旦升旗健行，屏東市公所清晨5時許，公所廣場前齊聚人潮，屏東市建國實驗小學受邀擔任護旗、升旗手，校長溫昇泓帶領學童與家長們一起健行，角色扮演玩創意，展現對新年期許。

今天清晨5時許，參與元旦升旗健行人潮齊聚公所廣場前，清晨六點半，活動開始，邀請建國實驗小學舞龍舞獅隊表演，學童也擔任護旗手、升旗手，展開升旗典禮。

屏東市長周佳琪說，感謝團隊，今天清晨3時許就到公所準備活動。一早天還沒亮看到許多好朋友們參與升旗健走，今年是她上任第三次元旦升旗，她就職兩周年，做好基礎設施路平燈亮水溝通，希望市政在代表會，里長、協會等支持下，一起迎接2025年。

今天參與健行民眾千餘人，市公所廣場前集合後，繞行縣民公園，健行結束後回到市公所廣場前，發送輕便背包小禮物給參與民眾。

健行隊伍中，建國實驗小學的師生與家長們，角色扮演卡通人物超吸睛，建國實驗小學校長溫昇泓說，活動中每個人扮演角色，心中想要效法對象，元旦開始，給自己設定目標，朝向想要方向往前走，元旦一起升旗，也用許願、角色扮演方式，帶大家同歡，也一起玩創意。

溫昇泓扮演魯夫，他說，魯夫是海賊王船長，這個角色很迷人，魯夫不是最強的，但是最能凝聚大家，把所有夥伴拉在一起，共同實踐夢想，這個精神很棒，就像治理學校一樣，需要團隊，而不是個人。

師生與家長們一起同樂，溫昇泓說，學校裡面是教育，出來外面是學習，帶出來實際參與，就是最好的學習。

2025元旦，屏東市公所舉辦元旦升旗健行，屏東市建國實驗小學受邀擔任護旗、升旗手，校長溫昇泓帶領學童與家長們一起健行，角色扮演玩創意，展現對新年期許。記者劉星君／攝影
2025元旦，屏東市公所舉辦元旦升旗健行，屏東市建國實驗小學受邀擔任護旗、升旗手，校長溫昇泓帶領學童與家長們一起健行，角色扮演玩創意，展現對新年期許。記者劉星君／攝影
屏東市公所舉辦元旦升旗健行，屏東市公所清晨5時許，公所廣場前齊聚人潮，屏東市建國實驗小學受邀擔任護旗、升旗手。記者劉星君／攝影
屏東市公所舉辦元旦升旗健行，屏東市公所清晨5時許，公所廣場前齊聚人潮，屏東市建國實驗小學受邀擔任護旗、升旗手。記者劉星君／攝影
屏東市公所舉辦元旦升旗健行，屏東市公所清晨5時許，公所廣場前齊聚人潮，屏東市建國實驗小學受邀擔任護旗、升旗手。記者劉星君／攝影
屏東市公所舉辦元旦升旗健行，屏東市公所清晨5時許，公所廣場前齊聚人潮，屏東市建國實驗小學受邀擔任護旗、升旗手。記者劉星君／攝影
2025元旦，屏東市公所舉辦元旦升旗健行，參加民眾開心跟屏東市長周佳琪拍照。記者劉星君／攝影
2025元旦，屏東市公所舉辦元旦升旗健行，參加民眾開心跟屏東市長周佳琪拍照。記者劉星君／攝影
屏東市公所今舉辦元旦升旗健行，屏東市建國實驗小學受邀擔任護旗、升旗手，校長溫昇泓帶領學童與家長們一起健行，角色扮演玩創意，展現對新年期許。記者劉星君／攝影
屏東市公所今舉辦元旦升旗健行，屏東市建國實驗小學受邀擔任護旗、升旗手，校長溫昇泓帶領學童與家長們一起健行，角色扮演玩創意，展現對新年期許。記者劉星君／攝影
2025元旦，屏東市公所舉辦元旦升旗健行，屏東市長周佳琪鳴槍後開始健行。記者劉星君／攝影
2025元旦，屏東市公所舉辦元旦升旗健行，屏東市長周佳琪鳴槍後開始健行。記者劉星君／攝影

元旦升旗 小學 屏東 路跑

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