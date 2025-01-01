快訊

陳文茜罹癌在醫院跨年 「天堂太狹窄，容不下我這個死者」

iPhone 14 Pro要升級iPhone 16 Pro？果粉讚4功能有感：但可以不用換

跨年演唱會有驚喜！五月天新作誕生 超大咖歌手現身助陣

聽新聞
0:00 / 0:00

追第一道曙光 佳樂水風景區元旦迎接曙光路跑

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
今天是元旦，2025年全台首場路跑就在國境之南，「2025風域曙光路跑活動」元旦清晨舉行，開啟2025年序幕，可惜天氣不佳。記者劉星君／翻攝
今天是元旦，2025年全台首場路跑就在國境之南，「2025風域曙光路跑活動」元旦清晨舉行，開啟2025年序幕，可惜天氣不佳。記者劉星君／翻攝

今天是元旦，2025年全台首場路跑就在國境之南，「2025風域曙光路跑活動」元旦清晨舉行，近千人湧入佳樂水風景區，槍鳴聲起，跑者從夜光出發，迎接新年的第一道曙光，開啟2025年序幕，可惜烏雲多，天氣不佳。

屏東縣府交旅處指出，此次活動有別於以往迎曙光形式，首次結合螢光主題與「風域半島」的品牌精神，以佳樂水風景區為起點，全長4公里親子歡樂跑形式，匯聚全台各地追光跑者與現場參加。

此次跑者有81歲丈夫與75歲太太的夫妻檔、還有1歲及3歲的幼幼班，與全副武裝毛孩一起參賽。

另外，迎曙光限定紀念屏安郵戳今年8歲，現場有2025元旦限定曙光郵局，為民眾在曙光紀念明信片上蓋上迎曙光限定紀念屏安郵戳，寄出2025年第一張祈福明信片，迎接平安美好的新年。

元旦 路跑 迎曙光

延伸閱讀

彰化埔心國中年終路跑邁入63年 跑完人人有獎勵

路跑／北港媽祖盃 二水路跑媽共襄盛舉

太平山明年2場體育活動敲定 要辦自行車賽與林道路跑

暖心開跑！企業家鍾文智助瑪利亞天使 享受人生第1場路跑

相關新聞

追第一道曙光 佳樂水風景區元旦迎接曙光路跑

今天是元旦，2025年全台首場路跑就在國境之南，「2025風域曙光路跑活動」元旦清晨舉行，近千人湧入佳樂水風景區，槍鳴聲...

最後一夜！高雄市立大同醫院經營權易主 高醫深夜告別趴道再見　

高雄市立大同醫院經營權易主，今天起由長庚醫療法人接手。經營大同醫院15年的高醫大順利完成交接，交棒長庚團隊，昨晚最後一夜...

高雄250秒「亞灣跨年煙火」 陳其邁：迎向下個建市百年

揮別2024，迎接2025嶄新一年！高雄市長陳其邁率市府登上跨年舞台，和立委林岱樺、許智傑、高雄市議員等人，與市民一同跨...

徐佳瑩高雄跨年唱「APT、姊姊」融合版 迎接250秒煙火

2025高雄跨年晚會在夢時代開唱，除了K-POP天團2NE1的成員SANDARA PARK開唱經典歌曲之外，歌后徐佳瑩將...

高雄明誠國小三角錐封路 警責令改善

高雄市鼓山區明誠國小校門口因被學校用三角錐與禁止線封住，無行人道可走，引發民眾抱怨。校方說，是為防範汽機車閃避等紅綠燈抄...

影／全台最長！義大世界999秒環場煙火迎接2025年

「Happy New Year！」連續16年舉辦跨年晚會的高雄義大世界此次施放全台最長999秒煙火，重現環場跑動煙火壯觀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。