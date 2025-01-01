追第一道曙光 佳樂水風景區元旦迎接曙光路跑

今天是元旦，2025年全台首場路跑就在國境之南，「2025風域曙光路跑活動」元旦清晨舉行，近千人湧入佳樂水風景區，槍鳴聲起，跑者從夜光出發，迎接新年的第一道曙光，開啟2025年序幕，可惜烏雲多，天氣不佳。

屏東縣府交旅處指出，此次活動有別於以往迎曙光形式，首次結合螢光主題與「風域半島」的品牌精神，以佳樂水風景區為起點，全長4公里親子歡樂跑形式，匯聚全台各地追光跑者與現場參加。

此次跑者有81歲丈夫與75歲太太的夫妻檔、還有1歲及3歲的幼幼班，與全副武裝毛孩一起參賽。

另外，迎曙光限定紀念屏安郵戳今年8歲，現場有2025元旦限定曙光郵局，為民眾在曙光紀念明信片上蓋上迎曙光限定紀念屏安郵戳，寄出2025年第一張祈福明信片，迎接平安美好的新年。